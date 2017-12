Charitní hospic na projekt nedosáhne

Dobrá zpráva je, že v seznamu výkonů, hrazených ze zdravotního pojištění, přibyly k 1.lednu 2018 nástroje pro úhradu mobilních hospiců. Jde o zásadní okamžik a dovršení pilotního programu, který ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Ministerstvem zdravotnictví ČR běžel poslední tři roky.

Špatná zpráva pro opavský charitní hospic Pokojný přístav je, že na tyto peníze nedosáhne, protože v pilotním programu zařazený není.

„S VZP sice smlouvu máme, ale ne tuto speciální pro náš mobilní hospic. Systém, jak byl nastavený, není plošný a zohledňuje jen velká města. S menšími nepočítá,“ konstatuje ředitel opavské Charity Jan Hanuš.

HOSPIC PEČUJE O UMÍRAJÍCÍ PŘES DESET LET

Během uplynulých deseti let doprovodili lékaři a sestry Pokojného přístavu na poslední cestě v domácím prostředí přes tisíc klientů z Opavy a okolí. Specializovaná paliativní péče vyžaduje u klientů aplikaci léků, zmírňujících nepříjemné vedlejší příznaky onkologických chorob a tím i jejich fyzické utrpení.

Některé tyto speciální léky při používání v domácím prostředí zdravotní pojišťovny nehradí a Charita Opava je musí platit z vlastních zdrojů. K nim patří sponzorské dary nebo charitativní akce a letos přispěl Moravskoslezský kraj na charitní projekt Zemřít důstojně doma a bez bolesti Pokojnému přístavu 140 000 korunami.

Tento příspěvek se týkal zejména nákupu zdravotnického materiálu.

SÍŤ DOMÁCÍCH HOSPICŮ SE ROZŠIŘOVAT NEBUDE

Zmíněný pilotní program od roku 2015 financuje VZP jako jediná zdravotní pojišťovna.

„Nepočítáme s tím, že bychom síť smluvních domácích hospiců co do počtu oproti pilotnímu projektu nějak omezovali. Zároveň ale nevidíme důvod pro nějaký dramatický nárůst počtu smluvních zařízení. Domácí hospice, které byly doposud zařazeny v pilotním projektu, považujeme za základ sítě a po více než dvouleté zkušenosti můžeme říci, že momentálně je tato síť pro naše klienty plus minus dostačující,“ potvrzuje slova ředitele Hanuše mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Z národních zdravotních registrů vyplývá, že velká část umírajících dožívá poslední hodiny nebo dny života v nemocnicích.

„To z Česka dělá evropské šampiony v nákladném a často nechtěném umírání na akutním nemocničním lůžku. Fakt, že umíráme na lůžkách akutní péče, nemá klinické ani ekonomické zdůvodnění,“ upozorňuje Ondřej Sláma z České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně.