Bývalý obchodní dům Slezanka, ležící v samém srdci města, je znovu na scéně.

Bývalý obchodní dům Slezanka v centru Opavy - 20. června 2023. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Část chátrající budovy směrem od podchodu ke konkatedrále patří městu Opava, část na Ostrožnou ulici ale dalším dvěma vlastníkům. Není žádným tajemstvím, že současná vládnoucí garnitura chce Slezanku zbourat a postavit místo ní historizující bytovky.

Jenže demolici brání souhlas ostatních majitelů, město se proto rozhodlo, že jejich podíly odkoupí. První několikamilionovou transakci s Tempem, obchodním družstvem, budou schvalovat zastupitelé už v pondělí 11. září a dá se očekávat bouřlivá diskuze.

Opavská Slezanka zatím zůstane na svém místě. Demolice je odložena

Slezanku už město jednou kupovalo. Bylo to v roce 2008, kdy si tehdejší opavská vláda pořídila větší část poloprázdného domu od soukromníka za astronomických 270 milionů korun. Mimochodem, toto leží mnoha občanům v žaludku dodnes, když padne o Slezance byť jen sebemenší zmínka.

Zádrhely v bourání

Slezanka se měla bourat už minulý rok. Tenkrát se ale musela akce zastavit, protože vznikl problém s nezajištěnou statikou budovy bývalého divadelního klubu. Ten má být součástí chystaného multifunkčního sálu až pro 500 osob. A objevily se i další protíže.

Bredu v Opavě zahalilo lešení. O budoucnosti památky rozhodne speciální komise

„V rámci řízení o demolici Slezanky bychom museli mít souhlas všech vlastníků, což jsme dneska tři. To jsme netušili. Souhlas jsme nezískali a už tehdy jsme s oběma majiteli řešili odkoupení jejich podílů,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

Demolice tedy byla stopnuta. Dalším zádrhelem je skutečnost, jak již Deník informoval, že skupina Opavanů usiluje o zapsání celého Rybího trhu, to znamená i budovy divadelního klubu, na seznam kulturních památek. Chce tak i zabránit demolici divadelního klubu, k zemi však nemá jít celá renesanční část, ale jen menší boční přístavba z 19. století. Podle magistrátu ale k zapsání na seznam kulturních památek není důvod.

Nový sběrný dvůr v Opavě: lépe vytříděný odpad a méně skládkování

„My tam historické prvky nevidíme. Vše jsme řešili a projednávali s naší památkovou péčí, jediné, co má podle nás hodnotu, je freska. Souhlasíme, že bychom ji přesunuli, a poté vrátili zpět na místo. Dalším nesmyslem je to, že se má bourat celý divadelní klub. To je hloupost, naopak klub má být zapracován do konceptu multifunkčního sálu, včetně zachování staré měnírny,“ konstatuje primátor s tím, že k zemi tedy má jít jen část přístavby z 19. století. Ta je podle statických posudků, které si nechalo město vypracovat, v havarijním stavu a údajně hrozí i její samovolné zřícení.

Co bude dál?

Magistrát proto nyní pošle na ministerstvo kultury vyjádření, ve kterém vysvětlí své stanovisko k celé věci. „Proč budovu za kulturní památku nevnímáme. A naopak registrujeme mnoho jiných budov, o kterých bychom se jako o památkách mohli bavit. Necháme také zadat archeologické průzkumy, řeší se majetkové vypořádání s majiteli tak, abychom Slezanku dostali do svých rukou. Vedeme intenzivní jednání. A dále budeme s projektanty pokračovat na demolici Slezanky, připravíme demoliční výměr. Pokud nebudeme v těchto krocích pokračovat, nikam se neposuneme,“ míní Tomáš Navrátil.

První koupě Slezanky je tu

Primátor ale znovu zopakoval, že k samotnému zbourání Slezanky dojde až poté, kdy město vykoupí oba vlastnické podíly. „Do zastupitelstva jde nyní smlouva na první odkup Slezanky, a to části od Terna. Cena je stanovena podle znaleckého posudku a je proti němu snížena,“ řekl první muž Opavy a blíže se k ceně nechtěl vyjadřovat. Jak ale vyplývá z připravovaných materiálů na pondělní zastupitelstvo, tak cena za odkup třetinového podílu Tempa, obchodního družstva v této dvoupatrové části Slezanky činí podle posudku 6,35 milionu korun, město má ale Tempu zaplatit dohodnutou nižší sumu, konkrétně 5,85 milionů korun.

Ministerstvo podpořilo obnovu opavských památek. Které se zrenovují?

Redakce požádala o vyjádření Tempo, obchodní družstvo, ale do uzávěrky vydání jej neměla k dispozici.

Jak už bylo řečeno, tak část Slezanky od podchodu směrem ke konkatedrále již městu patří, v ní nyní sídlí třeba obchod Hruška. A předmětem koupě se teď stane prostřední dvoupatrová část mezi podchodem a potravinami Jednota. V této prostřední části se nachází třeba trafika, second hand, vrchní prostory jsou prázdné, předtím zde byla restaurace Veneto. Město je v této části aktuálně asi čtvrtinovým vlastníkem, zmíněnou třetinu má Tempo a zbytek soukromá pražská společnost. Odkup jejích vlastnických podílů ale magistrát teprve bude řešit.

Zbývající čtyřpatrová část Slezanky s kancelářemi Tempa a přízemními potravinami Jednota na rohu Horního náměstí a Ostrožné ulice zatím předmětem odkupu není.

Plány se Slezankou

Budova Slezanky s obchody a restauracemi vznikla v Opavě počátkem 70. let 20. století podle návrhu architekta Jisefa Krischkeho. V září 2008 město větší část Slezanky koupilo od soukromníka za 270 milionů korun a od té doby se pro objekt hledalo využití. V minulosti se objevovaly různé nápady. Od roku 2005 měla prostor za Slezankou v nájmu developerská firma Crestyl, s vizí postupně spojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí.

Řidiči, pozor. V Opavě další postupné omezení dopravy, opravuje se most

Mělo vzniknout obchodně – společenské centrum. Projekt s názvem City Opava, později Central Opava, začal vznikat už v roce 2004, tehdy vyjádřili zástupci magistrátu ochotu investovat do opravy Slezanky nebo jejího zbourání a výstavby nového centra. Na zaplacení kupní ceny si město vzalo úvěr. Jenže investor, město a památkáři opakovaně nenacházeli společnou řeč a stavba se zastavila. Smlouva s Crestylem měla několik dodatků, jeden z nich firmě umožnil využít ke svému záměru celý zmíněný prostor za Slezankou, včetně toho pod někdejší výškovou budovou ministerstva zemědělství. Tu se město v dodatku zavázalo na náklady developera strhnout, což se v roce 2015 skutečně stalo. Crestyl měl jasnou vizi, že hned započne i samotná stavba obchodního centra. Jenže přípravy se vlekly a nakonec se od záměru zcela upustilo.

V roce 2016 začalo město vyjednávat o zrušení smlouvy s Crestylem, jako odstupné zaplatilo firmě téměř 30 milionů. Pak na stole přistály další plány. Ve Slezance mělo vyrůst centrum polytechnického vzdělávání, další prostory měly být komerční. Nic z toho se neuskutečnilo. V roce 2018 nabídlo město Slezanku potenciálním zájemcům k prodeji či pronájmu, opět neúspěšně. A následně se objevil nový a zatím poslední cíl – Slezanku zbourat a místo ní postavit historizující domy, inspirované předválečnou bytovou výstavbou na Horním náměstí. Vyrůstá má i nový multifunkční sál, jehož součástí mají být prostory bývalého divadelního klubu na Rybím trhu nebo podzemní parkoviště.