Do prosincového zasedání zastupitelstva, které je na programu v pondělí 16. prosince, zamíří jako jeden z hlavních bodů i schvalování rozpočtu na příští rok 2020. Radní již na svém jednání odklepli jeho návrh.

Ten je schodkový s příjmy 1,239 miliard a výdaji ve výši téměř 1,444 miliard.

Schodek činí 204 milionů korun, po zapojení výdajového financování je to takřka 238 milionů. Smazat tento schodek má na straně příjmů zapojení zůstatku sociálního fondu, čerpání revolvingového úvěru, který město uzavřelo s Komerční bankou v roce 2017, a počítá se i se zapojením předpokládaného zůstatku běžného účtu z letošního roku.

Pak by měl být rozpočet vyrovnaný, konkrétně 1 484 086 500 korun. „Jsou zde zapojeny také investiční záležitosti, které jsou vázány na dotace, a my je musíme předfinancovávat. Zhruba 65 procent všech nákladů tvoří provozní výdaje, musíme šetřit a chovat se úsporněji. Naopak zvedáme investice, aby se nezastavil rozvoj města. Investice jsou připraveny ve výši necelých 312 milionů,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, se kterými se v rozpočtu na příští rok počítá, patří vybudování parkovacího domu ve Skladištní ulici, druhá etapa revitalizace sídliště v Opavě-Kylešovicích, revitalizace Stříbrného jezera, na které se město finančně podílí na výstavbě lávky přes řeku Opavu.

Budou se také opravovat bytový dům v Hrnčířské 13, 15 a 15a nebo střecha v kostele sv. Václava, kde by měl penězi přispět i kraj. Vzniknout by měla i nová cesta, která spojí Krnovskou a Žižkovu ulici, kdy se řidiči z kruhového objezdu u Vančurovy ulice dostanou do Městských sadů k Víceúčelové hale.

Stavět se má i nové dětské hřiště v Olomoucké ulici. „Obecně lze říci, že narostla položka za mzdy. Jen na magistrátu to udělalo téměř 30 milionů korun, narůstají i osobní ohodnocení, odpracované roky a podobně. Zvedají se i ceny energií,“ konstatuje.

Magistrát opustí příští rok deset osob, polovina odchází do důchodu a polovina dostane výpověď. Město by v tomto případě mělo ušetřit asi 3,5 milionu korun.

„Začínáme se chovat úsporněji. Mohlo by se totiž stát, že do budoucna by byly peníze jen na provoz a zastavili bychom rozvoj. Snažíme se více kumulovat funkce, pozice, kde má dnes vedoucí pod sebou jen pár podřízených, spojujeme s jiným postem a jedno místo se takto zruší,“ vysvětluje primátor a dodává, že toto se týká pouze magistrátu.

„Nemám informace, že by propouštěly některé z městských společností, avšak toto zůstává v jejich kompetenci,“ uzavírá.

Kolik dostanou?

Městská policie Opava – 39,4 milionu

Technické služby Opava – 132,9 milionu

Slezské divadlo – 94 milionů

Okresní knihovna Petra Bezruče – 17,6 milionu

OKO – 17,5 milionu

SFC Opava – 15,750 milionu (provozní náklady + sport)

BK Opava – 9,96 milionu (provozní náklady + sport)

Hokejový klub Opava – 13,13 milionu (provozní náklady + sport)