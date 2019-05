Jejím prostřednictvím chce Roman U., jemuž profil patří, nejen upozornit na zbídačený stav památky, ale pokusit se i o její záchranu. Soudě dle komentářů pod jednotlivými příspěvky bude mít nejspíše i velkou podporu veřejnosti.

„Termín demonstrace je plánován na druhou polovinu května. Pohnout kompetentními lidmi správným směrem dokážu jen s podporou široké vrstvy obyvatelstva. Brzy zamýšlím zveřejnit plánovaný letáček, na kterém bude výzva k účasti na protestní akci, kterou také brzy oficiálně ohlásím i opavskému magistrátu. Budu usilovat o propagaci záchrany budovy na úrovni celé České republiky,“ říká Roman U., jehož celé jméno je redakci známo, ale přál si zatím zůstat v anonymitě. Manifestaci by mělo předcházet vytisknutí letáků, kterých má být až deset tisíc.

„Jak konkrétně Bredu zachránit se mě ptá spousta lidí, já jsem ale doposud ještě žádnou Bredu nezachraňoval, takže nemohu rozumně a jednoznačně říci, jak to učiním. Cesta je můj cíl. Na rozdíl od většiny opavského obyvatelstva, kteří by rádi budovu zachránili, vím, že je třeba konkrétně jednat. Breda je v soukromém vlastnictví a jako takové ho je třeba respektovat,“ pokračuje Roman U. Se správcem konkursní podstaty Josefem Cupkou, který se snaží o prodej Bredy, zatím v kontaktu není. „Až to bude aktuální, určitě se konstruktivnímu rozhovoru bránit nebudu,“ dodává.

Breda, jejímž vlastníkem byl i podnikatel Kamil Kolek, je za 55 milionů korun k mání od loňského února. V objektu probíhaly i vyklízecí práce. „Prováděl je vlastník objektu po konzultaci se zástupcem Národního památkového ústavu (NPÚ). Vyklízení interiérů má mimo jiné zlepšit podmínky pro jejich údržbu a zpřehlednit je pro případné zájemce o koupi objektu. O zájemcích nemá NPÚ žádné informace,“ konstatuje Petra Batková z ostravského pracoviště NPÚ.