Cesta naděje života – transparentní účet



Pokud by chtěli zájemci podpořit organizaci Cesta naděje života finančně, mohou k tomu využít transparentní účet: 6245545399/0800.

Autobus, který odjel spolu s humanitárním konvojem z České republiky ve čtvrtek 15. prosince mezi desátou večerní a půlnocí, je plně funkční a jel po své ose. „Jedná se o naftový vůz Solaris. V pořadí jde už o druhý, ten první jsme věnovali do Charkova. V případě, že bychom jej nyní nedarovali na Ukrajinu, by šel na prodej, buď na náhradní díly, nebo do šrotu. Jedná se o vůz před vyřazením, ale je plnohodnotný. Toto je běžně v podmínkách dotace, když pět nových koupíme, pět musíme vyřadit,“ vysvětluje ředitel MDPO Pavel Gabeuer.

Marián Bizub, zakladatel organizace Cesta naděje života připomíná, že životnost autobusů je na Ukrajině extrémně krátká. „Většinou jsou bohužel zničeny minometnou nebo dělostřeleckou palbou.“

Autobus je v Bučači velmi potřebný, což potvrzuje i samotný primátor Bučače, Vitali Priak, který do Opavy přijel vůz převzít. „Na začátku války byly školní autobusy předány armádě a teď je problém dostat děti do školy,“ popisuje. Opavský autobus bude vozit děti do škol, které mají kryty a sklepy. Samotný Bučač podle primátora aktuálně ke čtvrtku 15. prosince pod palbou ruského vojska nebyl. „Letěly na nás dvě rakety, ale byly sestřeleny ještě nad naším teritoriem,“ říká.

Jak už bylo zmíněno, tak Cesta naděje života a opavský magistrát spolupracují dlouhodobě, prakticky od začátku válečného konfliktu. „Jsme rádi, když můžeme pomoci. Pro nás je to velká radost, a když se nyní využije i tento autobus, je to pro nás největší zpětná vazba,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Kromě pomoci v podobě autobusů se město s Cestou naděje života zapojilo třeba i do výroby hygienických krabiček pro vojáky v linii, když pro ně nakoupilo škrtidla. „Naše organizace má přesah i na Slovensko a zapojujeme už i Ukrajinu. Pokud mohu co se pomoci týká hodnotit Českou republiku, tak Opava v přepočtu na počet obyvatel extrémně vyčnívá, náš region se řadí na první příčky. Jsme městu moc vděčni a hlavně jejich pomoc je pružná, u některých jiných měst to takto nefunguje, Opava je zkrátka v tomto někde jinde,“ pochválil spolupráci Marián Bizub.

Elektřina jde maximálně šest hodin

Nejen v Bučači je obrovským problémem nedostatek elektrické energie. Konkrétně v tomto zmíněném městě se může používat nejvýše šest hodin denně, naposledy byl ale výpadek elektřiny třídenní. Cesta naděje života proto přišla s vizí, že pokud by měli třeba podnikatelé, firmy, ale i veřejnost k dispozici nepotřebnou centrálu, nebo ji měli navíc, mohli by ji na Ukrajinu zapůjčit. Vše je ošetřeno smlouvou, stejně jako je tomu v premiérovém případě, se společností Alza.

„Stává se z ní velmi zajímavý partner, i centrálu, kterou do Bučače povezeme, nám zapůjčili oni, je to do určitého data, přičemž je možné prodloužení. Když jsem přemýšlel nad tím, kam by centrála a i ty případné další měly jít, tak jsme si stanovili postup, že to musí být město, kde je nemocnice, která má chirurgický operační sál a aby v tom městě neměli více než deset hodin elektřiny. To vše Bučač splňuje, takže centrála bude umístěna do bučačské nemocnice. Má ji napojit na proud a přebytek dodávat občanům města. Za úspěch považuji už to, že napojíme primárně nemocnici, a jestli se podaří dále napojit byť i čtvrtina města, bude to skvělé. A pokud by se povedlo celé město, tak to bude bingo,“ uvažuje Marián Bizub s tím, že Bučač měla před válkou dvanáct tisíc obyvatel. Nyní v ní zůstali převážně starší lidé, ti mladší před válkou utekli.

Pakliže by chtěli zájemci centrálu zapůjčit nebo darovat, mohou se ozvat na Facebook Cesta naděje života, do zprávy uvést své jméno či název firmy, o jakou centrálu se výkonnostně jedná, jakou má váhu a technologii, tedy zda se dá zapojit pouze na jednu budovu, anebo ji lze vložit do systémového zapojení.

Děti si přály drony pro vojáky na frontě

Ještě dodejme, že součástí konvoje, který vyjel z Kravař (pozn. red. v Kravařích se nachází centrální sklad organizace Cesta naděje života) ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách, byly třeba také dárky k Vánocům pro sirotky v ukrajinském Mukačevu, právě ve zdejším dětském domově bude první zastávka konvoje. Pokud vše půjde hladce, měl by konvoj překročit ukrajinské hranice v pátek 16. prosince kolem deváté ranní. „Naše cesta totiž není jen o centrále a autobusu. Díky lidem můžeme zavést dárky pro děti k Vánocům do Mukačeva, kde je tři sta sirotků. Děti si dokonce přály od Ježíška drony, mám na mysli drony, které používá armáda. Na otázku, proč dron, odpovědělo dítě, aby jej mohlo darovat vojákům. Díky sponzoru, který chtěl zůstat anonymní, se podařilo dva drony zakoupit, nejde přitom o levnou záležitost. Drony tedy dostanou do ruky děti a ty jej předají svým otcům nebo někomu dalšímu, tento armádní dron je pro děti nepotřebný,“ vysvětluje Marián Bizub.

Opavský autobus v Mukačevu stavět nebude, dále pojede směr Bučač. Centrála má do Bučače dorazit v neděli nebo v pondělí. Konvoj bude dále pokračovat do Poltavy. „Tam rozšíříme uprchlické centrum, které se nachází na místní faře. Přivezeme patnáct matrací, peřin, polštářů, povlečení, čaje a stravu. Při dalším závozu chceme dovézt ještě patnáct kusů, takže se kapacita navýší o třicet lůžek. A dále budeme pokračovat do nově osvobozených oblastí v regionu Izjum. Snažíme se pomoc dělat velmi kontaktně a cílíme na konkrétní osoby, co ony konkrétně potřebují. Často je ale v tomto regionu smutnou pravdou, že tím, že víme, co komu vezeme, nám třeba zavolají rodinní příslušníci, že nic pro maminku a babičku už vozit nemusíme, protože byly ve špatnou dobu na špatném místě. No a mezitím, co vyjedeme, tak se dozvíme, že už neexistuje celá rodina,“ popisuje Marián Bizub. Z Kravař odjíždí na Ukrajinu jedno vozidlo týdně, větší konvoj je pak vypravován asi jednou za dva měsíce. Po novém roce má organizace v plánu vytvořit pojízdnou hygienickou stanici z autobusu. Autobus má jezdit od vesnice k vesnici, poveze vodu, generátor, budou v něm sprchy, pračky a sušičky, které mohou ukrajinští obyvatelé využít.