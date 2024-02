Carl Ditters von Dittersdorf byl ústřední postavou hry Carlovo opavské divertimento, jejímž autorem je šéf opavské činoherní scény Jiří Seydler.

Michal Stalmach (Carl Ditters von Dittersdorf), Martin Valouch (biskup Schaffgotsch) a další účinkující. | Foto: se souhlasem Slezského divadla

Slezské divadlo ji ve světové premiéře uvedlo v rámci oslav osmistého výročí města Opavy v neděli 28. ledna.Titulní postavu s nasazením ztvárnil Michal Stalmach. Rakouský klasicistní skladatel, dirigent a houslový virtuóz z 18. století jeho prostřednitvím hledá rovnováhu mezi úspěchem, slávou, penězi a hudební tvorbou. Sekundují mu kolegové z činohry, ale též z opery, baletu a části orchestru Slezského divadla. Diváci v hledišti na konci představení tleskali ve stoje. Zásluhu na úspěchu inscenace má i scéna Michala Hejmovskéjho, kostýmy Tomáše Kypty, choreografie Davida Strnada a hudební nastudování Vojtěcha Spurného.

Městský hřbitov v Opavě bude přehlednější. Pomůže informační panel

Carlovo opavské divertimento je příběhem podle posmrtně vydaného životopisu. Carl Ditters pobýval a tvořil na různých místech Evropy. V Itálii poznal vysokého úředníka opavské zemské vlády, hraběte Lamberga, a přijal jeho pozvání. Tím se jeho osud spojil s Opavou i dalšími místy ve Slezsku, kde prožil polovinu svého velmi rušného života. V Opavě se seznámil s biskupem Schaffgotschem, který mu umožnil založit orchestr, ve kterém účinkovala řada hudebníků a zpěváků z Prahy, Varadína a Vídně. Biskup byl s Carlovou činností spokojený do té míry, že pro něj vymohl povýšení do šlechtického stavu. Během války s Pruskem však prchl do Brna a Carl Ditters, nyní už s přídomkem von Dittersdorf, odešel s rodinou do Jeseníku.

Opavští strážníci baví sociální sítě. Využívají obrázky vytvořené pomocí AI

Po válce ho biskup nemohl dostatečně finančně podporovat a Carlovi nastaly velké finanční problémy, ke kterým se přidaly i zdravotní. V nejvyšší tísni mu pomohl baron Ignác Stillfried, který ho s rodinou ubytoval na svém panství v Červené Lhotě. Carl u něj v Novém dvoře v roce 1799 zemřel jako šedesátiletý nemocný muž. Pohřben je na hřbitově v nedaleké Deštné. Jeho mecenáš, téměř šedesátiletý baron Stillfried, si pak vzal jeho sedmnáctiletou dceru Nanetu.