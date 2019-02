Jižní obchvat Opavy byl dokončen a zprovozněn v srpnu 2012, ale místo v Opavě končil před Oticemi. Teď se intenzivně jedná o jeho dokončení a propojení se severním obchvatem.

Jižní obchvat Opavy. Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Meletzký

Podle sdělení bývalého hejtmana Miroslava Nováka je v územním plánu kraje počítáno s prodloužením trasy až na Olomouckou ulici v Opavě.

„Brzy to ale rozhodně nebude,“ konstatoval tehdy Miroslav Novák a v tom měl pravdu.

Teprve v roce 2017 se na tento úsek podařilo získat územní rozhodnutí, které je platné až do roku 2022. Na vydání stavebního povolení tento úsek stále čeká. Na poslední etapu jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí se opavští radní rozhodli zadat EIA, a tím významně urychlit projektové práce a přiblížit výstavbu.

„Obrovská výhoda je, že trasa je v krajském i opavském územním plánu uvedena jako veřejně prospěšná stavba,“ potvrzuje exhejtmanova slova o územní stabilizaci náměstek opavského primátora Michal Jedlička (KDU-ČSL).

Podle jeho slov budou technická studie a EIA skutečně plynule navazovat na již získané územní rozhodnutí. Zhotovitel těchto dokumentací zatím vybrán nebyl. Opavská radnice by chtěla mít technickou studii na stole co nejdříve, nejlépe do začátku letních prázdnin, následně musí proběhnout proces EIA.

„Věřím, že posuzování vlivu této stavby na životní prostředí bude bez komplikací. Pokud nenastanou překážky, všechno by mohlo být hotovo začátkem podzimu,“ vysvětluje.

Zadáním technické studie opavská radnice aktivně pomáhá připravovat klíčové dopravní stavby ve městě. Jižní obchvat stavěl Moravskoslezský kraj, který projekčně připravil i další úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí.

Severní obchvat připravuje a staví stát. Kraj s ním teď v souvislosti s budoucím uspořádáním silniční sítě ve městě usilovně jedná v tom smyslu, aby pokračoval v další přípravě a následně i v dostavbě jižního obchvatu města.

„Severní a jižní obchvat jsou pro Opavu naprosto klíčové dopravní stavby. Definitivně odvedou tranzitní dopravu z historické části města. Proto jsme tuto dokumentaci zadali s předstihem ve snaze o maximální urychlení projektových prací,“ dodává náměstek Jedlička.

Krok radnice vítá Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, které se snaží urychlit výstavbu jednotlivých silničních tahů mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi.

„Tento krok považujeme za naprosto správný a plně ho podporujeme. Jde jednoznačně o posun vpřed,“ konstatuje jeho tajemník Martin Dostál.