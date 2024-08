Dokument vypráví spletitý příběh šlechtického rodu, úzce spjatého nejen s Opavou, Melčí, Dolními Životicemi, Jánskými koupelemi, Radkovem a Vítkovem. Je postavený na základě vzpomínek nejstaršího žijícího člena rodu, hraběte Alexandra Razumovského von Wigstein. Ten se roku 1931 narodil na zámku v Dolních Životicích, kde pobýval až do roku 1946 a v současnosti žije ve Vídni. Právě v jeho vídeňském domě probíhalo v září a listopadu 2023 a v dubnu 2024 natáčení rozhovorů. Spolupráce s Razumovskými se datuje od května 2023 a v září se uskutečnila kooperace historiků Slezského zemského muzea a Opavské kulturní organizace na katalogizaci rodové knihovny, privátního archivu a soukromé umělecké sbírky a výběr podkladů pro zhotovení dokumentu i pro plánovanou výstavu o této rodině a jejich aktivitách v regionu. Slezské zemské muzeum ji v příštím roce nabídne po instalaci zájemcům k prohlídce.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Ohňostroj, pouť i cvičné jízdy. Tisíce lidí na Hyundai Family Day v Nošovicích Pestrý Hyundai Family Day přilákal do Nošovic tisíce lidí | Video: Deník/Petr Jiříček



Pro uvedené účely se podařilo zajistit spolupráci i s dalšími členy rodiny, například s Alexandrovou dcerou Tatjanou Razumovsky von Wigstein. Na tvorbě dokumentu spolupracovali specialisté z Národního památkového ústavu a Slezské i Ostravské univerzity a kooperovali na ní další zahraniční a tuzemští specialisté. Pro ukrajinský původ rodu Razumovských to byly historičky z ukrajinské akademie věd a zámku v Baturynu, který byl sídlem zakladatele hraběcího rodu, ukrajinského hejtamana Kyrila Razumovského. Kromě vstřícnosti rodiny vznikl dokument i díky stálým kontaktům s představiteli samospráv obcí, kde dříve vlastnila majetky – Dolní Životice, Melč a Radkov.

Co se historie a významu rodu Razumovských týče, potomci významné ruské šlechtické rodiny jsou s Opavskem spjati od počátku 80. let 19. století, kdy hrabě Kamillo Razumovský koupil velkostatek Horní Vikštejn (dnes Dubová, místní část obce Radkov). Za několik let přibyly do jeho majetku ještě velkostatky Melč a Dolní Životice a lázně Jánské Koupele. Hlavním sídlem rodiny se od začátku 20. století stal zámek v Dolních Životicích a zůstal jím až do roku 1946, kdy ho rodina vlivem politické situace musela opustit. Uchýlila se do Vídně a její potomci v ní žijí dodnes. Do povědomí místních lidí se zřejmě nejvíce vryla jména hraběte Kamilla Razumovského a jeho ženy Marie.

Manželé se významně angažovali ve společenském, spolkovém i náboženském životě a podíleli se na zakládání škol i jiných veřejných budov. Z jejich iniciativy byly postaveny kostely v Melči a v Dolních Životicích. K zajímavostem paří fakt, že se na melčském kostele spolupodílel i tehdy mladičký architekt a budoucí celebrita secesní umělecké tvorby, Josef Maria Olbrich i to, že tento kostel je v Česku jeho jedinou dochovanou realizací. Razumovští přispěli rovněž na výstavbu nového kostela ve Vítkově a stáli za rozšířením a modernizací lázeňského areálu Jánské Koupele. Právě tento často opomíjený fakt bude ve filmu zdůrazněný. V samotné Opavě rod Razumovských dodnes připomíná reprezentativní palác na Nádražním okruhu, ve kterém sídlí Slezské zemské muzeum.

O dokumentu a jeho promítání Dokument Razumovští z Vikštejna / Odysea emigrace je společným dílem Slezského zemského muzea a Opavské kulturní organizace podle scénáře Ondřeje Haničáka a spolupracující Ivany Malouškové. Scénář, střih, kameru a režie patří Václavu Hájkovi z Organic media. Na opavské premiéře filmu pronese úvodní slovo tajemník magistrátu Tomáš Elis a do historie rodu diváky zasvětí autor scénáře, kterým je historik Slezského zemského muzea Ondřej Haničák. Pro návštěvníky je na obou premiérách připravený bonus v podobě osobní účasti členů rodiny Razumovských, kteří přislíbili svou účast. Jistotu, že se na premiéru dostanou, zájemcům umožní rezervace na adrese: recepce@oko-opava.cz nebo na telefonním čísle 734 518 907, která končí 18. září ve 12 hodin.

Ústřední postavou filmu je vnuk Kamila a Marie Razumovských – Alexandr (Saša) Razumovský, který většinu života prožil v hlavním městě Rakouska a pobýval též v dalších evropských městech. Přesto, jak sám říká, on i jeho rodina vždy za svůj skutečný a pravý domov považovali zámek v Dolních Životicích, kde on i čtyři jeho starší sourozenci přišli na svět. Zmíněný dokumentární film je vzpomínkou na rodinu, která zanechala trvalou stopu na Opavsku a navíc ilustruje širší rámec vztahů mezi západem a východem Evropy i peripetiemi historie neklidného 20. století.

„Díky vstřícnosti členů rodiny se pro následující generace podařilo získat a zachovat velmi cenné vzpomínky hraběte Alexandra Razumovského, který na vlastí kůži pocítil důsledky nacistické okupace, rasové perzekuce nejbližších příbuzných a následných událostí, spjatých s osvobozením Československa. Díky přístupu do rodového archivu, knihovny a uměleckých sbírek můžeme veřejnosti prezentovat mimořádně zajímavé a dosud neznámé artefakty, které trefně ilustrují význam rodu a v mnoha ohledech nesnadný osud jeho členů. Mnozí z nich při tom sehráli roli, důležitou v širším celoevropském kontextu a plnili funkci onoho pomyslného mostu mezi západem a východem starého kontinentu“ dodává autor scénáře Ondřej Haničák.