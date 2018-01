Pro Dukelská kasárna město stále upřednostňuje jednoho velkého investora

Z jednání středeční rady města byl bod sice stažen, ale jednání města se zájemci a investory o Dukelská kasárna stále pokračují.

Byty. Taková je hlavně představa o budoucím využití střední části areálu Dukelských kasáren.Foto: Ateliér 38

„Bod byl stažen jen z technických důvodů, odpoledne jsme měli jednání se zastupiteli. Bude ještě mimořádná rada, na které to budeme probírat,“ upřesnil primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD) s tím, že vedení města jedná o střední části areálu, kterou pracovně označuje jako zónu B. Jde o bývalé garážiště.

„Půjde jednoznačně o bytové domy solitérního charakteru,“ vysvětlil primátor představu města, co by v lokalitě mělo vyrůst. Celkem by se mělo jednat o 18 bytových domů se 375 byty do výměry 75 metrů čtverečních. Novou studii k možnému využití plochy o výměře 6,6 hektarů zpracoval opavský Ateliér 38.

Poprvé nabídlo město střední část Dukelských kasáren před více než rokem. Tehdy se ale žádný zájemce nepřihlásil. Nyní by se mělo blýskat na lepší časy.

„Začínají se nám pomalu ozývat zájemci o tuto lokalitu. Na únorovém zastupitelstvu budeme vyhlašovat záměr prodeje,“ dodal primátor. Projekt bude mít omezení jako například jak vysoké mají být bytové domy nebo jaké budou základní parametry pro parkování.

„Upřednostňovali bychom jednoho investora,“ doplnil náměstek primátora Martin Víteček (STAN). „Důležité je, že zájemci se ozývají,“ uvedl primátor Radim Křupala s tím, že mezi potenciálními zájemci se už objevují i ti, které zajímá plocha jako celek.

Město také počítá s tím, že by také financovalo demolice objektů v zóně B. „Rozpočty na demolice vyjdou zhruba na 8 až 10 milionů korun. Na využití Dukelských kasáren existuje i starší studie, jejímž autorem je architekt Lubomír Dehner. „Nová studie ji přepracovává a vychází z ní a používá z ní některé technické momenty, co se týče kanalizace nebo infrastruktury,“ dodal Radim Křupala.

V původní studii se s jednou třetinou areálu počítalo pro podnikání. „Studie byla řešena čistě územně a my jsme potřebovali vizualizace, aby se nám to lépe nabízelo,“ vysvětlil primátor Radim Křupala pohnutky pro vznik nové studie z dílny Ateliéru 38.

Dukelská kasárna mají celkovou výměru okolo 13 hektarů s tím, že městu patří zhruba 11,8 hektaru a řešená zóna B jich zabírá 6,6.