Už pátek byl hodně atraktivní, vystoupily skupiny jako Desmod, Doga nebo Harlej. Na pódiu dokonce vystoupil hokejový mistr světa Tomáš Kundrátek, a to přímo v reprezentačním dresu a se zlatou medailí na krku.

V sobotu nastoupí ve 12 hodin skupina Legendy se vrací a po ní pozdraví návštěvníky Rockopera, Lautr, Bastard, Vilém Čok, Vovotrte Minute, Citron, Protheus a tečku za letošní Holbou Rock na grilu udělá půlnoční koncert Alkeholu. Pro návštěvníky bude parkoviště umístěno v blízkosti hlavního vstupu do areálu. Pokud bude jeho kapacita naplněna, budou další vozy směřovány na parkoviště v blízkosti restaurace U Chovatelů a do ulice Na Prachovníku. Pro ty, kdo auto nechají raději doma, bude ve spolupráci s městským dopravním podnikem zařízena speciální autobusová linka, která bude v pravidelných půlhodinových intervalech jezdit od opavského nádraží až na letiště. Dobrou zprávou je, že bude pro všechny rockery zdarma. Cestu zpět do Opavy má na starosti noční linka s provozem od 21. hodiny až do půl druhé hodiny ranní.