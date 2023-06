Hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu, ve slezské metropoli známým pod názvem Nápady pro Opavu, je u konce. Obyvatelé města vybírali mezi šesti různými projekty a zatím to vypadá, že realizace se určitě dočkají dva návrhy – modernizace minigolfového areálu v Městských sadech a stavba nového dětského hřiště v části Vávrovice.

Minigolf v Opavě projde modernizací. Květen 2023. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Participativní rozpočet běží v Opavě už sedmým rokem. Letos na něj radnice uvolnila částku 1,5 milionu korun s tím, že zelenou dostanou nápady umístěné v anketě na prvních příčkách. Jestli to bude jen dva nebo třeba čtyři projekty, záleží vždy na cenovém rozpočtu daných vizí. Jak už bylo zmíněno, tak v tomto roce se do ankety dostalo nápadů šest, původně jich ale bylo přihlášeno dokonce osmnáct. „Spousta z nich ale byla pracovní skupinou a Komisí místní Agendy 21 vyřazena. Některé nápady byly v rozporu s územním plánem, jiné byly navrženy na nevhodné místo nebo byly obtížné na realizaci v souladu s pravidly participativního rozpočtu,“ vysvětluje mluvčí města Roman Konečný.

Po škrtech tak byla na světě finální šestice v podobě stavby horizontálních slunečních hodin, výměny povrchu dětského hřiště na Palackého, vymezení plochy pro konání opavských bleších trhů, modernizace dětského a workoutového hřiště v Suchých Lazcích, Stezka dovednosti ve Vávrovicích a oprava minigolfu.

Toto jsou kandidáti na nové stavby v Opavě. Rozhodnou Opavané, hlasování začíná

A právě poslední dva zmíněné projekty dostaly od Opavanů největší počet hlasů. Celkem jich lidé rozdali 825, přičemž 213 obdržel již řečený minigolf, který tak jasně vyhrál. Na druhém místě skončila se 199 hlasy vávrovická Stezka dovednosti, jde o stavbu nového dětského hřiště. „Dle výzvy bude realizováno tolik nápadů, kolik se součtem svých finančních nákladů vejde do alokované částky 1,5 milionu korun. Nyní tedy víme, že to budou první dva nápady. Teď bude probíhat veškerá administrace předcházející realizaci nápadů, pro ni je stanoven termín do konce roku 2024,“ upřesňuje Roman Konečný.

To, že se bude opravovat minigolf, přivítal i náměstek primátora Michal Kokošek. Areál v Městských sadech, sousedící s koupalištěm, je již mnoho let v neutěšeném stavu. „Počet hlasů prokázal, že návštěvníci a občané mají o minigolf zájem a je pravdou, že jeho vybavení modernizaci opravdu potřebuje. Těším se, že bude areál kulturnější, příjemnější a bude mít hezký vzhled,“ konstatoval náměstek.

Paralelně s oficiálním hlasováním v Nápadech pro Opavu byla spuštěna i anketa na webu Deníku, do které se zapojilo přes osm stovek osob. A výsledky téměř kopírují ty městské. Drtivý počet čtenářů upřednostnil opravu minigolfu (63 procent), druhé místo získal vznik plochy pro bleší trhy (18 procent), třetí pak Stezka dovednosti (8 procent).

Dostane se i na třetího?

Praxe z minulých let byla i taková, že neúspěšné nápady sloužily jako inspirace a některé se i přesto, že v participativním rozpočtu neuspěly, své realizace nakonec přeci jen dočkaly. Stejné by to mohlo být i letos. Na svou šanci číhá třeba v pořadí třetí návrh, kterým bylo vymezení a vybavení plochy pro konání bleších trhů v prostoru za Slezankou v Opavě. Tento nápad dostal 166 hlasů a také jeho rozpočet je daleko nižší než u prvních dvou nápadů (modernizace minigolfu má přijít na 750 tisíc, nově dětské hřiště na 667 tisíc). Místo pro blešák počítalo s náklady 250 tisíc korun. „Uvidíme podle cenových nabídek a celkových nákladů. Jakmile budeme znát přesná čísla, může se stát, že realizujeme například také v pořadí třetí nápad,“ potvrzuje Michal Kokošek.

Jak dopadlo oficiální hlasování v Nápadech pro Opavu 2023?

1. Modernizace minigolfu – 213 hlasů

2. Stezka dovednosti – 199 hlasů

3. Vymezení a vybavení plochy pro bleší trhy – 166 hlasů

4. Modernizace dětského a workoutového hřiště – 110 hlasů

5. Obnova povrchu dětského hřiště Palackého – 105 hlasů

6. Horizontální sluneční hodiny – 59 hlasů

Jak hlasovali čtenáři Deníku?

1. Modernizace minigolfu – 63 procent

2. Vymezení a vybavení plochy pro bleší trhy – 18 procent

3. Stezka dovednosti – 8 procent

4. Obnova povrchu dětského hřiště Palackého – 5 procent

5. Horizontální sluneční hodiny – 4 procenta

6. Modernizace dětského a workoutového hřiště – 2 procenta