Čerstvou zeleninu a produkty drobných výrobců si lidé budou moci pod širým nebem dopřát i letos. V obnovené tradici farmářských trhů se rozhodli pokračovat v Opavě i Hlučíně. Zatímco opavské trhovce čeká letošní premiéra první dubnový den, v Hlučíně už stánkaři obsloužili první zákazníky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Traxler Zdeněk

„Drobní pěstitelé a výrobci opět přivezli domácí sýry, jogurty, džemy, netradiční pečivo, voňavé klobásy a další uzeniny, čerstvou zeleninu i jarní sazenice. Speciálně byl v prodeji i zabíjačkový ovar a prejt," řekl ředitel pořádajícího Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petr Breitkopf.

První farmářské trhy se uskutečnily v hlučínském zámeckém areálu, jejich pokračování už však bude hostit náměstí.

Podobný sortiment čeká i na opavské zákazníky. „Na trzích najdete již zpracované produkty, jako je med, bylinné sirupy nebo džemy, které celoročně vyrábí a dodává paní Michaela Štěpáníková. Koupit si můžete voňavé pečivo, vyzrálé hovězí maso, čerstvé pstruhy, králíky z farmy v Malých Hošticích nebo také rukodělné výrobky, keramiku, kokosový olej, víno z černého rybízu, různé druhy koření, čerstvě pražené oříšky, výborné sušené ovoce, domácí těstoviny různých příchutí, chutné uzeniny z rodinné firmy Vilášek a spoustu dalších produktů," láká k návštěvě provozovatel opavských trhů Robert Landkaš.

V den zahájení navíc přibudou zabijačkové speciality jelítka, jitrnice či ovar, ale také různé druhy klobás a dalších uzených pochoutek. Nebudou chybět oblíbené halušky či bramboráky.

O farmářské trhy je mezi lidmi zájem. Na podporu jejich obnovení vznikla před lety petice, kterou podepsalo tisíc lidí. Tehdy se ještě stánky do opavského prostoru nevrátily, lidé se ale dočkali v roce 2012. O té doby se tradice nenarušila a rozšiřuje se také nabídka trhovců.

Letošní ročník bude stejně jako v předešlých letech probíhat na Dolním náměstí, a to vždy ve středu a v pátek od osmi do čtyř hodin a v sobotu od osmi do poledne.

Termíny

Hlučín, Mírové náměstí:

sobota 9. dubna, sobota 23. dubna, sobota 7. května, sobota 21. května: 8.00 - 12.00

Opava, Dolní náměstí:

středa, pátek: 8.00 - 16.00, sobota: 8.00 - 12.00