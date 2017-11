Město chce řešit neutěšenou část centra

Vedení města se rozhodlo řešit další výraznou neutěšenou část centra města, severní frontu Horního náměstí. Podle hlavního opavského architekta Petra Stanjury bylo rozhodnuto o dopracování nejúspěšnějšího návrhu z architektonické soutěže z roku 2008.

Po rekonstrukci mají v domě na Horním náměstí vzniknout byty 4+1.Foto: archiv města Opavy

„V konceptu návrhu pracoval s dostavěním objemu bytového domu z šedesátých let na jeho původní historickou stopu. Cílem je realizace polyfunkčního objektu, jehož bytová část bude nabízet byty od malometrážních 2+kk až po prostorné 4+kk, všechny s komfortem bydlení v novostavbě,“ doplnil Petr Stanjura.

Parter (přízemí budovy – pozn. red.) bude podle něj ponechán jako obchodní a jeho plocha bude oproti stávajícímu stavu rozšířena, v podzemí přistavované části vzniknou tolik potřebná parkovací stání pro obyvatele domu.

Původní návrh na rekonstrukci bytového domu vzešel ze soutěže na humanizaci fasády domu na Horním náměstí v roce 2008. V soutěži tehdy nebyla první cena udělena. Druhé místo získal návrh týmu architektů ve složení Petr Stanjura, Zuzana Mateiciucová a Roman Václavík.

Soutěžní komise tehdy ocenila, že jejich návrh předsazením parteru rozčlenil hmotu stávajícího deskového domu. Podle výroku komise gradace hmot také příznivě upravuje měřítko stávající stavby. Dle poroty bylo sporné barevné řešení vyplývající z předložené vizualizace.

„Návrhem přístavby se podařilo vnést zajímavý prvek do prostoru náměstí,“ uzavřela hodnocení komise soutěže na humanizaci fasád.

Co zaznělo na zastupitelstvu?Pavla Brady (Zelená pro Opavu): Přestaňte mezi občany šířit svými momentálními, nevyargumentovanými a nepřipravenými nápady poplašné zprávy. Vy si něco vymyslíte, někdo z vás to pak zveřejní a řekne novinářům. Týká se to rušení bytů, rušení organizací. Potom vysvětlujete, jak jste to mysleli nebo že jste to tak vůbec nemysleli. Možná by byl lepší opačný postup. Nejdřív si rozmyslet, co vlastně chcete, kam to míří a potom teprve vydávat různá prohlášení a zprávy.



Tomáš Navrátil (za klub ANO): V čí hlavě se narodil tento nápad? Proč jste se takto rozhodli, když nemáte žádnou koncepci bydlení? Proč se nájemníci musí dozvídat, že se něco připravuje z novin? Nikdo to s nimi neprobral.

Nájemníci městských bytů se stěhovat nechtějí

Revitalizace domů nebo generální rekonstrukce, po které by vznikly i byty pro movitější klientelu? Jaké budou nakonec plány radnice s panelovým domem na Horním náměstí č. 33 až 35?

Jako mluvčí nájemníků, kteří začali mít obavy o své vystěhování, vystoupila na říjnovém zasedání zastupitelstva Jana Vavrečková (na fotografii). „Proč jste si nechali byty v centru města a ne na předměstí?“ ptala se zastupitelů i vedení města.

Upozornila také na jiné byty pro movitou klientelu, které dosud nejsou prodané, například v Pekařské nebo v Popské ulici. „Nejsme chudí, nemáme sociální bydlení, ale byty první kategorie, které nám před lety byly zamítnuty k prodeji do osobního vlastnictví.

Více než deset let žádáme o revitalizaci domu, výměnu oken, zateplení z důvodu zatékání vody do bytů a elektrického vedení při každém větším dešti,“ uvedla Jana Vavrečková. Doplnila dále, že ohledně revitalizace si s vedením města dopisují již od roku 2014. „Poslední žádost jsme poslali v únoru 2016 a na základě toho jsme měli ještě osobní jednání,“ zmínila Jana Vavrečková.

Zatím poslední jednání proběhlo 11. října s vedoucí odboru investic Janou Onderkovou a primátorem Radimem Křupalou. „Bylo nám přislíbeno, že projekt bude zhotoven a že bude provedena revitalizace v roce 2017 nebo nejpozději 2018. Vůbec se nemluvilo o žádném stěhování,“ uvedla Jana Vavrečková.

„Tehdy jsme u pana primátora uvedli, že jsme tam naposledy a že pak zvolíme jiný postup, například přes média,“ dodala Jana Vavrečková.

V současné době nájemníci sbírají podpisy pod petici proti přestavbě na byty pro movité a žádají o slíbenou revitalizaci domu. „Máme už okolo čtyř set podpisů,“ upřesnila Jana Vavrečková.

Představitelé vedení města zdůrazňovali na zasedání zastupitelů, že nechtějí panelák v centru města. „Nejsme ale jediný panelák v centru. Navíc panelové jsou jen obvodové zdi, všechny příčky jsou zděné,“ podotkla Jana Vavrečková.

„Vystěhovat nás mohou jen na základě zákonných důvodů, což může být například porušení domovního řádu,“ uvedla Jana Vavrečková s tím, že s vystěhováním musí nájemníci souhlasit. A to podle ní nenastane.

„Navíc, kdybychom se stěhovali do jiných bytů, dostali bychom stejné nájemní smlouvy a budou byty zrekonstruované tak, jak jsme si je zrekonstruovali sami?“ dodala Jana Vavrečková.

Upozornila i na to, že lidé z Opavy odcházejí také kvůli nízkým výdělkům. „Jen z mé rodiny odešlo mnoho lidí mimo Opavu kvůli nízkým výdělkům. Jak chce město přilákat do centra movitou klientelu?“ ptá se Jana Vavrečková.

Dobrou zprávou je, že plány na revitalizaci, kterou už mnoho let požadují nájemníci, byly v těchto dnech dokončeny. „V současné době má náš odbor zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby na revitalizaci domů Horní náměstí 33 až 35,“ uvedla vedoucí odboru investic Magistrátu města Opavy Jana Onderková.

Současně byla také v těchto domech dokončena rekonstrukce sklepních prostor.

Rekonstrukce je zatím ve fázi studie

Podle primátora Radima Křupaly jde hlavně o změnu vzhledu Horního náměstí. Nabízí se podle něj i možnost rozsáhlejší rekonstrukce než jen prostá revitalizace.

„Chceme spravit vzhled důležitého domu na Horním náměstí s tím, že přichází v úvahu generální rekonstrukce a přístavba v rámci návrhu, který proběhl před deseti lety,“ uvedl Radim Křupala. V současném okamžiku se podle jeho slov zpracovává studie, která naznačí, jak by toto řešení mohlo vypadat a jestli je vůbec reálné a co by to přineslo.

„Až potom bude toto rozhodnuto investičním záměrem města, jestli budeme pokračovat v projektování. Momentálně se jedná jen o studii, o které budeme jednat někdy na začátku příštího roku,“ uvedl Radim Křupala.

Jak bude probíhat obsazování bytů, se podle jeho slov ještě přesně neví. Měly by však být obecně určeny pro střední třídu a projekt bude počítat i s návratem některých nájemníků.

„Hlavním úkolem je, aby se změnil vzhled Horního náměstí,“ dodal Radim Křupala, který ještě o podobě domu očekává debatu na půdě zastupitelstva.

Město má podle Romana Konečného z odboru kanceláře primátora v současné době 552 bytů. „Zhruba co dva měsíce nabízíme k pronajmu v průměru čtyři z nich,“ upřesnil Roman Konečný. Dohromady se tedy v průměru může ročně uvolnit okolo 25 bytů.