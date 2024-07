„Chvála se k nám hrnula ze všech stran, takže se akce povedla,“ mnul si ruce předseda spolku Botumeszkame. Dvořákova ulice v Malých Hošticích doslova praskala ve švech. „Vyšlo nám počasí, výtoč piva byla vysoká. Dokonce jsme museli přidávat lavice, aby si bylo kam sednout,“ podotkl Denis Neminář.

Program sobotního odpoledne byl pestrý. Hlavně děti si přišli na své. „Proběhla tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Jsem rád, že prvenství zůstalo v naší ulici,“ usmíval se šéf spolku.

Vrcholem sobotního dne byl večerní program prošpikovaný celou řadou scének. Nechyběla například ukázka ze známého seriálu Chalupáři. „Hlavním trhákem byli ale Šmoulové a Mašinka,“ zmínil Denis Neminář. „Jelikož letos slavili naši hasiči sto let, neměli jsme tolik času na nácvik. Ale klaplo to. Velký dík patří Kamči Přikrylové, která nám moc pomohla s kostýmy,“ zakončil Denis Neminář. Další akce, do které bude spolek Botumeszkame zapojen, přijde na řadu 6. a 7. září. To se uskuteční tradiční Malohoštický odpust.