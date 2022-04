OBRAZEM: Rozkvetlé sakury v Mokrých Lazcích ve Slezsku

Na věž můžete vystoupat od května do září, a to každou sobotu od 10 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 40 korun, děti a ZTP 20 korun. Lístky jsou k dostání předem buď v infocentru na Horním náměstí, anebo před samotným výstupem v přízemí radnice.

Součástí výstupů bude znovu také prohlídka stálé expozice Opava Troppau, která byla v letošním roce rozšířena o zcela novou část. Zatímco stávající výstava se zabývala historií Opavy do roku 1945, její nová část nabídne příběh města po tomto roce.

V expozici je k vidění více než osmdesát předmětů denní potřeby, jde o exponáty vztahující se k opavskému Tuzexu, připomínky slezského básníka Petra Bezruče nebo řada obrazových materiálů a historických fotografií.