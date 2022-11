„Přesto, že se Evropa potýká s energetickou krizí, výzdoba k Vánocům neodmyslitelně patří, bez ní by přišly o své kouzlo. Opavany o něj určitě nechceme připravit, na druhé straně je ale třeba hledat úspory,“ uvedl již dříve primátor Tomáš Navrátil, proč bude letos skromnější především nasvětlení města.

To se soustředí jen do centra, na příjezdových cestách instalováno nebude. Zůstává nasvětlení koule na Horním náměstí, kašny na náměstí Osvoboditelů, budov divadla, Hlásky a Obecního domu, žárovky ale budou v provozu jen mezi 16. a 22. hodinou. Z úsporných důvodů budou letos chybět prvky, které loni zdobily Ptačí vrch, nasvětleny nebudou ani historické vstupní brány do města.

Advent na Dolním náměstí

Zdarma zde bude jezdit dětský vláček, v provozu je denně od 14 do 17 hodin, o víkendech pak od 10.30 do 12 a od 15 do 18 hodin. Na Horním náměstí se už od konce října prodává punč, nechybí stánky s občerstvením a takto to zůstane i po dobu konání vánočních trhů.

Vánoční trhy na Dolním náměstí budou nabízet každý den nějaký program, a to až do čtvrtku 22. prosince. Chybět nebudou koncerty kapel Rangers (sobota 3. prosince v 17 hodin), zahrají Poutníci (úterý 6. prosince v 18 hodin), Mňága a Žďorp (sobota 10. prosince v 18 hodin), Legendy se vrací (pátek 16. prosince v 18 hodin) nebo ABBA revival (sobota 17. prosince v 18 hodin).

Na své si ale přijdou i milovníci žánrů, jakými jsou folk nebo rock. A třeba příznivci písní Waldemara Matušky nepřijdou zkrátka v neděli 4. prosince od 16 hodin.

Rej Mikulášů, čertů a andělů

Nesmí chybět ani rej Mikulášů, čertů a andělů, kteří si dají na rynku sraz v pondělí 5. prosince mezi 16. a 18. hodinou. Oblíbený je také živý betlém, ten na náměstí dorazí v neděli 11. prosince v době od 14 do 17 hodin. A kdo si bude chtít zazpívat koledy spolu se sbormistrem Karlem Kosterou, již tradičně pod taktovkou Deníku, ten si do kalendáře poznačí datum středa 7. prosince v 18 hodin. Na trzích se bude znovu točit historický kolotoč pro děti, těsně přes svátky se zde budou prodávat živí kapři. Podrobný program najdou zájemci například na Facebooku Kulturní Opava.

K Vánočním trhům neodmyslitelně patří také stánkový prodej. „V nabídce najdete dekorace, mýdla, svíčky, dřevěné či pletené výrobky a mnoho pochoutek od domácích zavařenin, paštik, perníků, sýrů, oříšků, rybích výrobků až po zabijačkové speciality. Chybět nebude teplá kuchyně, játra na topince, halušky, bramboráky, langoše nebo maďarské klobásy,“ zve na trhy jejich organizátor Martin Žižlavský.