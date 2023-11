Další ročník kabelkového veletrhu Deníku a OC Breda je tady. Ten letošní proběhne v pátek 24. listopadu, a to se začátkem v 16 hodin. Aktuálně probíhá výběr kabelek.

Kabelkový veletrh se opět hlásí o slovo. Sběrné místo Ariana | Video: Veronika Königová

Dárci kabelek je mohou do 20. listopadu nosit v Opavě na určená sběrná místa: Ve Správě centra v OC Breda & Weinstein budou už nyní přijímané od pondělí do čtvrtku, a to vždy od 9 do 16 nebo v pátek od 9 do14 hodin. V den konání veletrhu bude sběrné místo od 9 do 13 hodin na nultém podlaží OC Breda & Weinstein.

Dalšími opavskými sběrnými místy kabelkového veletrhu jsou La Gabriella v Ostrožné ulici 38, Slezské divadlo, a to v místě prodeje vstupenek. Úplně novým sběrným místem je skříň před budovou svatebního salonu Ariana. Mimoopavští zájemci mohou kabelky předat i na Obecním úřadu v Bolaticích. Veletrh podpoří rovněž badmintonistky SK Viktorie Chlebičov. Během badmintonového turnaje, který pořádají v sobotu 4. listopadu v 18 hodin v místní sportovní hale, do ní mohou zájemci z obce a okolí kabelky též přinášet.

Kabelkový veletrh podpoří patnáctiletého Dominika

Kabelkový veletrh bude letos pořádaný na podporu patnáctiletého Dominika Moravce z Těškovic, kterého nemoc nečekaně atakovala 29. dubna 2020 a během dvou hodin mu změnila život. Následovalo putování po nemocnicích a konečná diagnóza zněla: ischemie míchy – mrtvice míchy.

V současné době se jeho zdravotní stav díky intenzivní každodenní rehabilitací zlepšuje, ale nikdo není schopen říct, jak to bude dál. Všechno záleží na jeho centrální nervové soustavě a na tom, jak se jí podaří v těle probudit a propojit. To ukáže až čas. Chlebičovské badmintonistky jdou však ve snaze pomoci ještě dál a věnují Dominikovi i startovné ze svého badmintonového turnaje.