Na Kabelkovém veletrhu padl absolutní rekord

Třetí ročník Kabelkového veletrhu Opavského a Hlučínského Deníku se opět setkal s nebývalým úspěchem. Na konto rodiny nemocného Jakuba Bačkovského putovala částka ve výši 32 820 korun.

Ještě předtím než se připravil v OC Breda & Weinstein, které bylo mimochodem hlavním partnerem akce, prostor na prodej kabelek, proběhla na našem webu internetová aukce. Dražily se mimo jiné VIP kabelky od herečky Dany Morávkové nebo České Miss Earth 2015 Karolíny Mališové.

Dále hned několik kravat známých, především sportovních, osobností. Nakonec se podařilo vybrat více než 10 tisíc korun.

V Bredě s úderem třetí hodiny odpoledne vypuklo hotové šílenství. Ženy se vrhly na kabelky a částka v pokladničce se s každou minutou notně zvyšovala. Velkou radost z toho měl tatínek malého Jakuba Pavel Bačkovský, který byl celou akcí doslova nadšen.

„Jsme moc rádi, že lidi na postižené slyší a moc si toho vážíme. Kubův pohyb se totiž neustále horší, protože bez vozíčku už bohužel neujde téměř nic. Vzhledem k tomu, že už je těžký, potřebujeme stropní zvedáky, vybrané peníze tedy budou použity na ně,“ poznamenal Pavel Bačkovský z Budišova nad Budišovkou a přiblížil, jestli existuje šance, že by se průběh svalové dystrofie u jeho syna v budoucnu alespoň přibrzdil: „V současné době je to neléčitelné. Progrese této nemoci je špatná. Když to řeknu upřímně, bude to jenom horší. Nedá se to ani přibrzdit, protože Kuba je v takovém věku, kdy se to jenom zhoršuje.“

Přímo na pódiu se uskutečnila také dražba VIP kravat trenéra opavských basketbalistů Petra Czudka a známého českého herce Ivana Trojana. První uvedenou vydražil bolatický starosta Herbert Pavera, druhou pak starosta Budišova Patrik Schramm.

Okolo sedmé hodiny večer byly sečteny všechny utržené peníze a na konto rodiny malého Jakuba mohla být poslána částka 32 820 korun, což je absolutní rekord všech ročníků Kabelkových veletrhů.

Návštěvníci se v Bredě rozhodně nenudili, jelikož pro ně byl připraven bohatý doprovodný program. Došlo na ukázky společenských tanců, brazilského bojového umění capoeira, taekwonda, flambování palačinek a hlavním hitem pak byla autogramiáda fotbalistů SFC Opava, kteří za stoly usedli společně s opavskými basketbalisty. Zájem o podpisy byl skutečně obrovský.

„Když se mě trenér zeptal, jestli půjdu, řekl jsem, že stoprocentně ano. Pokud můžu udělat něco prospěšného, vždycky se rád zúčastním. Je to milá akce, náš trenér přinesl dvě kravaty, které se celkově vydražily za 5 500 korun, takže z toho všichni máme hezký pocit,“ uvedl křídelník BK Opava Kryštof Vlček.