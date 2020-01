Danajský dar. Tak po letech vyznívala skutečnost, kdy armáda v roce 2005 opustila Dukelská kasárna, kam ročně rukovalo až tisíc vojáků, a posléze je přenechala městu.

To prakticky od té doby smysluplné využití přibližně 11 hektarového rozsáhlého komplexu hledá. Areál je rozdělen do čtyř částí, opavská garnitura nyní prodává prostřední část s tím, že by zde mělo vyrůst 300 nových bytů a vznikne zcela nová městská čtvrť.

Ve zmíněné části, označované jako „B“, se aktuálně nacházejí bývalé sklady, jídelny nebo garáže. Prodej zahrnuje i tyto objekty. „Již jsme hovořili se čtyřmi potencionálními zájemci o koupi. Oficiálně ještě nabídky nepodali, avšak byli by rádi o prodloužení termínu. S ohledem na tyto skutečnosti jsme se tedy rozhodli lhůtu posunout do konce března,“ vysvětluje primátor Tomáš Navrátil.

Atraktivní lokalita

Kasárna se nacházejí v atraktivní lokalitě, nedaleko centra, poblíž nádraží či nemocnice. Radnice přitom nestanovila minimální cenu, za kterou by byla ochotna tuto prostřední část prodat. Developeři však musí respektovat architektonickou studii Ateliéru 38 z roku 2017, která počítala s výstavbou bytových domů o maximálně šesti podlažích, zelení, službami a veřejným prostorem. Sečteno podtrženo, Opava se rozroste o další městskou čtvrť.

Co se dalšího rozdělení „Dukelek“ týká, pak v jejich spodní části „A“ stojí historické domy. Ty si chce město nechat a plánuje zde startovací byty. Ve vrchní zóně „C“ jsou již nějaké objekty prodány, sídlí zde výroba kol. A konečně posledním dílem skládačky je zóna „D“ s heliportem.

Dělostřelecká kasárna

Dělostřelecká kasárna byla v Opavě postavena v roce 1889 jako Rudolfova. Později byla přejmenována na Masarykova a po válce na Dukelská. Byly zde situovány dělostřelecké jednotky tehdejší rakouské armády, po druhé světové válce v areálu vzniklo vzdělávací centrum pro dělostřelectvo, jehož činnost byla na konci dvacátého století zaměřena hlavně na armádní logistiku.

Po zrušení základní vojenské služby armáda v roce 2005 areál, kam ročně narukovalo až tisíc vojáků, opustila. Do svého vlastnictví jej získalo město Opava v roce 2008.