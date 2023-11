V Opavě jsou od pondělí 13. listopadu k dispozici dvě restaurace rychlého občerstvení KFC. Nejnovější pobočka fastfoodu se nachází v OC Silesia v Těšínské ulici. Součástí je i Drive Thru pro objednávky přímo z auta a rozvoz.

Otevření druhé pobočky KFC v Opavě, 13. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

První KFC v Opavě se nachází v OC Breda ve food zóně. „Druhou restauraci v Opavě jsme rozhodli otevřít vzhledem k potenciálu, který jsme v tomto městě viděli. Tato lokalita nám nabízí mít kanál Drive Thru pro obsluhu hostů přímo do auta. K dispozici jsou zde i čtyři objednávací kiosky,“ uvedl regionální manažer KFC Milan Krátký.

Nová restaurace v Opavě je součástí obchodního centra Silesia na Těšínské ulici. Jde o 123. pobočkou v České republice. Svou oblibu u zákazníků si fastfood získal zejména díky pokrmům z kuřecího masa. V posledních letech se sortiment rozšířil i o veganskou část a jídelní nabídka obsahuje například i burger nebo tortilu s grilovaným sýrem.

Zákazníci si zde mohou objednat jídlo přímo ve food zóně obchodního centra, kde je k dispozici i několik samoobslužných kiosků. Otevřeno bude každý všední den už od sedmi hodin, o víkendech o osmi hodin. Objednat si zde mohou milovníci rychlého občerstvení až do večerních hodin - v sobotu a v neděli do půlnoci a ostatní dny do jedenácti hodin do večera.

V České republice bylo první KFC otevřeno v roce 1994 ve Vodičkově ulici v Praze. Nová pobočka KFC se v minulém týdnu otevírala v Ostravě. „Do konce roku se žádné otevření nových poboček v Opavě a v okolí zatím neplánujeme,“ dodal Krátký.

Zaměstnanci s handicapem a udržitelnost

Restaurace KFC se v posledních letech stala zaměstnavatelem vhodným především pro studenty, jimž vyhovuje flexibilní pracovní doba. Nová restaurace znamená další pracovní místa pro lidi z Opavy a okolí. „Rádi v našem týmu přivítáme i studenty, rodiče nebo osoby s handicapem,“ říká Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Českou republiku a Rakousko.