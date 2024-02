V kateřinském kině Odboj bude mít v pátek 16. února v 18 hodin regionální premiéru snímek Sucho. Jeho režisérem je známý opavský rodák Bohdan Sláma. Promítání se zúčastní a po projekci bude besedovat s diváky.

Záběry ze Slámova filmu Sucho. | Foto: se svolením 4press.cz

Česko-německo-slovenský snímek ze současnosti zachycuje extrémní přístupy k životu a spletité mezigenerační vztahy dvou rodin na pozadí krajiny jižní Moravy. Bohdan Sláma v něm rozehrává drama citů a naději vkládá do mladé generace. Role dvou dominantních otců, Josefa a Viktora, do jejichž sousedských sporů vstoupí láska jejich dětí, ztvárnili Martin Pechlát (Josef) a Marek Daniel (Viktor). Josef nutí svou ženu a děti ke svéráznému způsobu života na ostrůvku vegetace mezi monokulturními Viktorovými lány, do jeho dospívající dcery Žofky je zamilovaný Viktorův syn Míra (Tomas Sean Pšenička) a aby získal její sympatie, musí s ním bojovat. Viktorova despotického otce Viktora ztvárňuje Bolek Polívka jako člověka, který čelí tlaku kvůli problémům v rodinné firmě a do nové situace ho staví nejenom synova revolta. Také Josef je zklamaný důsledky vlastních životních postojů a musí leccos přehodnotit. Zvlášť když jeho vzpurná dcera Žofka odjede v nejméně vhodnou dobu bez rozloučení do Berlína.

Ve filmu se protnou tři generace - ta nejstarší reprezentuje bezohlednost a nejmladší dává naději na zvládnutí mezilidských vztahů vně i uvnitř rodin a též ve spojení s krajinou. „Příběh sváru dvou klanů se dotýká i citlivých momentů, jako je přijmutí nemoci blízkého člověka nebo lásky v napjatých vztazích odlišně žijících sousedských rodin. Je to drama lidských citů s komickými i tragickými prvky. Je v něm humor a je to rodinný film,“ říká režisér Bohdan Sláma.

Sucho v jeho filmu funguje jako metafora, která se promítá do mezilidských vztahů. Režisér ve svém novém filmu vzdává podle svých slov hold i roli mateřství – lásce k dětem i ke krajině, v níž žijeme. Hlavní ženskou roli, roli manželky Josefa a matky tří dětí, ztvárnila Magdaléna Borová, která se laskavou mateřskou silou snaží udržet veškeré vztahy v rovnováze i v mezní situaci. Další postavy ztvárňují Gabriela Míčová, Judit Pecháček, Marie Ludvíková, Luboš Veselý nebo Marek Taclík. Za kamerou stál Slámův letitý kolega Diviš Marek, střihačem je Jan Daňhel a architektem Jan Vlasák. Producenty snímku jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec, kteří stojí za všemi autorským filmy režiséra včetně předchozí Báby z ledu z roku 2017, oceněné za nejlepší český film roku v rámci Českého lva.

Režisér Bohdan Sláma zasadil děj Sucha do jedné z nejpřitažlivějších českých lokalit, právem přezdívané Moravské Toskánsko, a konkrétně do obce Šardice a okolí. Malebně zvlněnou část jižní Moravy, kde film vznikl, přirovnávaná k italskému Toskánsku. Jsou pro ni charakteristická zvlněná pole, remízky a ostrůvky, zdobí ji osamělé kapličky a boží muka. Obraz krajiny vyniká i díky cinemascopickému formátu. Další scény vznikaly i v okolních vesnicích Krumvíř, Archlebov a Dambořice, kromě jižní Moravy se točily i v Praze a v Berlíně. „Jihomoravský filmový fond od roku 2018 kontinuálně podporuje natáčení filmů v regionu. Za tu dobu podpořil vznik více než osmdesáti snímků. Film Sucho se však řadí k těm výjimečným projektům, který je s regionem tematicky úzce spjatý a téměř výhradně uskutečnil své natáčení právě na jižní Moravě, kde se tvůrcům navíc podařilo zapojit spoustu místních obyvatel,“ říká Ivana Košuličová, vedoucí kanceláře Brno Film Office.

Sucho vzniklo v koprodukci společnosti Negativ, České televize (kreativní producent Jaroslav Sedláček), německé společnosti 42film a slovenské Artilerie. Podpořil ho Státní fond kinematografie, Jihomoravský filmový nadační fond, slovenský Audiovizualny fond a německý Mitteldeutsche Medienförderung. Na natáčení v Jihomoravském kraji spolupracovala Filmová kancelář Brno. Vstupenky na opavskou regionální premiéru je možné zakoupit na webu nebo v pokladně kina Odboj.