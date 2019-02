Momentálně nemá opavské ANO žádné členy. Možní koaliční partneři vyčkávají, jak bude nové buňka hnutí v Opavě vypadat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

ANO v Opavě přestalo oficiálně existovat. Tento stav však nemá trvat dlouho. Krajský předseda hnutí Josef Bělica má za úkol lokální organizaci znovu postavit a s největší pravděpodobností se v ní objeví i někteří stávající členové.

S kým konkrétně Josef Bělica jedná však nesdělil. „Jednání budou intenzivní a posouvat se budeme každý den," prohlásil Bělica.

Představenstvo hnutí ANO přistoupilo ke zrušení opavské organizace kvůli nesmiřitelnému rozkolu, který na jedné straně reprezentuje náměstkyně primátora Simona Bierhausová, s dalšími třemi bývalými členy, a na druhé straně primátor Martin Víteček se zbytkem opavské buňky.

„Osobní ambice a řevnivost byly silnějšími motivacemi než dodržování programu, ducha a etických zásad. Chování znepřátelených frakcí na radnici tak poškozovalo dobré jméno hnutí ANO. Ani několik pokusů o smír nevedlo k cíli," zprostředkoval stanovisko představenstva mluvčí hnutí Vladimír Vořechovský.

Simona Bierhausová i Martin Víteček si rozpuštění místní organizace vykládají po svém.

„Bylo to nejschůdnější řešení. Primátor a jeho stoupenci měli v rozděleném klubu více hlasů a tak by měli sílu prosazovat svou vizi, která je dle mého subjektivního názoru pro fungování města neprospěšná a neodpovídá filozofii ANO," řekla Bierhausová, která dle jejích slov zatím o obnovení členství nejednala.

Martin Víteček vnímá krok předsednictva jako možnost k vyčištění místního ANO od rebelů. „Byl to jeden z možných kroků. S věcí se chci obrátit na rozhodčí a smírčí komisi hnutí, která by situaci v Opavě podrobně přezkoumala. Předsednictvo přijímalo informace jak od nás, tak od frakce Simony Bierhausové. Dle mého názoru nemá kapacitu ani možnosti vše detailně posoudit," řekl Martin Víteček a dodal:

„Ohledně koaličních jednání nemám informaci, že by se mělo něco měnit."

Předjednaným koaličním partnerům, tedy ČSSD, KDU-ČSL a klubu Změna pro Opavu, zatím nezbývá než vyčkávat, jakou formu bude nové opavské ANO mít.

„S touto možností jsme počítali. My již delší dobu čekáme na to, co opavské ANO vlastně je a kdo jej tvoří. Uvidíme, zda budou jeho členové schopni dát dohromady dostatečný počet hlasů a do koalice vstoupit. Stále pro nás platí dohoda se sociálními demokraty a KDU-ČSL," říká Libor Witassek (Změna pro Opavu).

Podle koaličních partnerů je v zájmu ANO, aby se situace vyřešila co nejrychleji. „Očekávám, že podoba nové organizace ANO bude zřejmá v rámci několika dnů. Pro nás bude důležité, aby noví členové představovali šest až sedm hlasů," sdělil lídr ČSSD v Opavě Radim Křupala.

Podle ODS současný stav a nefungující koalice paralyzuje městskou radu. „Zrušení opavské buňky mě překvapilo, i když nějaké informace, že se tak může stát, se ke mně dostaly. Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými subjekty. Chceme, aby se vytvořila stabilní koalice. Je třeba, aby se už něco stalo, protože v současném složení rada nefunguje, tak jak by měla," tvrdí Marek Veselý (ODS).

Radikální stanovisko má strana TOP 09 Opavské Slezsko, která své členy nemá v radě ani zastupitelstvu. Její předsedkyně Eva Dratvová dokonce mluví o předčasných volbách.

„Zrušení opavské organizace ANO 2011, která v loňských komunálních volbách získala nejvyšší počet mandátů, zpochybňuje celkový dosažený volební výsledek. Voliči ANO 2011 byli podvedeni, jimi zvolení zastupitelé reprezentují v opavském zastupitelstvu jen sebe sama.

S ohledem na to TOP 09 Opavské Slezsko vyzývá všechny strany zastoupené v Zastupitelstvu města Opavy, aby k jednáním o podobě budoucí radniční koalice nezahrnovaly zastupitele zvolené původně za ANO 2011, případně odsouhlasily rozpuštění zastupitelstva a vypsání nových komunálních voleb, které by nové politické reprezentaci opavské ANO 2011 přisoudily platný mandát," říká Dratovová.

Po loňských volbách má ANO v Opavě 11 mandátů, ČSSD šest křesel, po čtyřech mandátech má KSČM a Změna pro Opavu. Tři zastupitelé jsou za Starosty, stejně jako v případě ODS, KDU-ČSL a Zelená pro Opavu. Dva zastupitelé jsou za koalici Nezávislých, Občanů a Pirátů.