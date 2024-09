Ačkoliv primátor Opavy Tomáš Navrátil i někteří obyvatelé zasažených oblastí žádali o odklad voleb, vláda rozhodla, že volby proběhnou bez omezení. Opava se tak musela uchýlit k opatřením, které zajistí plynulý průběh voleb.

Obyvatelé jednoho ze sídlišť Opava-Kateřinky, které v uplynulém týdnu zasáhla povodeň a zatopila velkou část města, vyráželi tradičně do volebních místností na Základní škole Edvarda Beneše. Školu ale také zaplavila voda a nebylo v ní možné volby uskutečnit. „Naše škola zrovna procházela rekonstrukcí a byli jsme připraveni přesunout klasické volební místnosti do jiných tříd. Vybavení nám ale vzala voda, jelikož jsme ho měli uklizené v tělocvičně právě kvůli rekonstrukce. Nyní nám tady pomáhá armáda i dobrovolníci,“ uvedla ředitelka ZŠ Edvarda Beneše.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební místnosti v Mendelově gymnáziu, 20. září 2024, Opava.

Ve škole se tak v současnosti místo volebních komisí a voličů nachází pouze dobrovolníci, kteří pomáhají s úklidem. Jedny z nich jsou i Markéta Vágnerová a Denisa Slabá, které společně se stovkou zaměstnanců z IP Polná dorazili pomáhat místo plánovaného teambuildingu. „Na poslední chvíli jsme teambuilding přeplánovali a dorazili sem pomáhat. Další skupina je jinde v Opavě a také v Zátoru,“ řekly dobrovolnice.

Rozhovor s mluvčím Magistrátu města Opavy Romanem Konečným, 20. září 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Volební místnosti se proto přesunuly do Mendelova gymnázia v Opavě, kde se tradičně nachází pouze dva volební okrsky. Nyní jich je zde k dispozici dvanáct. „Nečekali jsme na to, jestli se vyhlásí nouzový stav nebo ne. Jak opadlo to nejhorší, tak jsme hned v pondělí vyčlenili část krizového štábu na to, aby připravovala volby. Dělali jsme vše pro to, abychom splnili vše, co po nás zákon vyžaduje,“ uvedl mluvčí města Roman Konečný.

Někteří z voličů ale s volbami nesouhlasí a k volbám proto nedorazí. „Budou mít méně voličů, lidí tady mají teď jiné starosti. Musíme vše vyklízet, děti nechodí do školy a my uklízíme jak doma, tak i v práci,“ řekla jedna z obyvatelek městské části Opava-Kateřinky, která k volbám letos nedorazí.

Před volební místností u gymnázia se ale už úderem páteční 14 hodiny odpolední utvořil hlouček voličů. „Jsme rádi, že se volby neodložily, protože by to stálo zbytečně moc peněz. Také vynášíme věci ze sklepa, který se nám zatopil, ale dali jsme si studenou sprchu, protože nám jiná voda neteče a na volby i tak dorazili,“ řekli voliči Jiřina a Petr z Kateřinek. Našli se ale i takoví, kteří dorazili k urnám i přes to, že by podpořili odložení voleb. „Je to špatně. To si zase Praha vymyslela a Moravskoslezský kraj musí sklapnout. Ale bojím se, že bude málo voličů. Museli by vyrazit s mobilní urnou před jednotlivé byty do vyšších pater, kde nejede výtah, aby bylo voličů více,“ konstatovala volička Miluše.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební místnosti v Mendelově gymnáziu, 20. září 2024, Opava.Přenosná volební urna před základní školou Edvarda Beneše, 20. září 2024, Opava-Kateřinky.

S orientací mezi volebními okrsky na Mendelově gymnáziu pomáhají místní studenti. Očekává se zde příchod více než 10 tisíc voličů. Volební komise jsou v plném počtu i přes to, že mnoho členů postihly povodně. „Lidé v komisích jsou dlouhodobý problém i mimo povodně. Není to moc dobře honorovaná práce a lidé tady musí sedět dva dny. Velká část lidí, které jsme měli domluvené dopředu, nám to zrušila a bojíme se, že někteří to zruší ještě na zítřejší den,“ uvedl mluvčí města. Volební komise vyráží i na některá zasažená místa i s mobilními urnami. Jednotlivé časy a daná místa jsou uvedena na webových stránkách města. „Máme mobilní týmy, které budou do těch nejvíce zasažených oblastí jezdit a umožní tak lidé volit přímo na místě. Budeme dělat vše proto, aby voliči odvolili, ale je to opravdu velká masa lidí. Mnoho nich také nemají doklady, což jim volit znemožňuje. Zároveň také nemohou očekávat, že budeme zvonit s urnou u každého bytu. Uděláme ale maximum,“ dodal Konečný.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Součková zoom_in Seznam míst a jednotlivých časů přítomnosti mobilních volebních komisí.