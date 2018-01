Testování provizorního rondelu nadále pokračuje

Opava si zvyká na provizorní kruhový objezd v Nákladní ulici. Jeho zkušební provoz ale ještě nějakou dobu potrvá.

Provizorní kruhový objezd v Nákladní ulici byl zřízen koncem září loňského roku.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Zanedlouho uplynou čtyři měsíce od doby, kdy byl v křižovatce ulic Nákladní, Rybářská, a Oblouková, zřízen provizorní kruhový objezd. Nachází se nedaleko Obchodního centra Breda & Weinstein a cílem bylo vyzkoušet, zda by v daných místech mohl zůstat natrvalo.

K dopravním úpravám zde došlo na konci září a testování bude pokračovat. „Na závěry je ještě příliš brzy,“ upozorňoval Dalibor Novotný, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu.

Ze začátku, kdy se dotčená křižovatka provizorně přebudovala na rondel, zde došlo k několika nehodám. Řidiči si však postupem času zvykli a kolizí ubylo. „Zatím můžeme říct, že pozitivní ohlasy převažují. A to zejména ze strany chodců. Doprava se v daném úseku zpomalila a lidé mohou bezpečněji přecházet po přechodech,“ zmínil důležitou skutečnost Dalibor Novotný.

Okružní křižovatka poblíž OC Breda ovšem byla zvažována i z dalších důvodů. Jedním z těch nejpodstatnějších byl fakt, že z vedlejších ulic bylo při dopravní špičce mnohdy nemožné odbočit doleva na hlavní komunikaci.

„Také v tomto ohledu evidujeme zásadní zlepšení. Pokud jste se dříve snažili odbočit doleva ve směru od ulice Kasárenská anebo z druhé strany z ulice Obloukové, často to pro řidiče mohl být velký problém. Nyní vše funguje plynule.“

I když se doprava na křižovatce stala plynulejší, lidé si občas postěžují na neukázněné řidiče, kteří při průjezdu rondelem po hlavní, tedy ulici Nákladní a Rybářské, nesundají nohu z plynu. Umožňuje jim to středový prstenec kruháče, jenž nemá velký průměr.

„Ve spolupráci s policií se udělalo vše pro to, aby řidiči moc dobře věděli, že budou projíždět kruhovým objezdem. Z toho důvodu tam vznikly reflexní podklady a rychlost byla snížena na třicet kilometrů v hodině,“ komentoval dále Dalibor Novotný a ještě doplnil:

„Samozřejmě mohou se najít neukáznění jedinci, kteří pravidla nedodržují. Pro informovanost řidičů ovšem bylo uděláno maximum. Ohledně zvětšování středového prstence máme omezené možnosti kvůli průjezdu nákladních vozidel. Kdyby byl větší, měla by problém tudy projet. V dohledné době by však měl být olemován takzvanými balisetami, což jsou zelené sloupky s reflexními prvky.“

Podle náměstka opavského primátora Josefa Stiborského (KDU-ČSL) bude zkušební provoz probíhat minimálně do března. „Kruhový objezd se osvědčil a řidiči si na něj zvykli. Nejen já, ale i členové dopravní komise jsou pro jeho zachování. Nebylo by uvážené se vracet k původní variantě,“ vysvětloval.

I pokud se definitivně rozhodne o setrvání rondelu, jeho podoba se významně nezmění: „Podobné mobilní kruhové objezdy fungují například v Ostravě, ale i jiných městech republiky. Kdybychom se rozhodli, vybudovat jej napevno, výrazně by se zvýšily náklady na stavbu.

Částka by se pohybovala okolo 12 milionů korun. Proto jsou v plánu menší úpravy. Například by mělo dojít k posunutí přechodů pro chodce dále od objezdu.“

V poslední době na povrch vypluly informace o tom, že by v Opavě měly přibýt nové rondely na křižovatce ulic Olomoucké s Vančurovou a Hradecké s Rooseveltovou. Vedoucí Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu to však vyvrací: „V současné době se to pohybuje pouze v rovině úvah.“