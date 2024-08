Malá holčička Zorka se narodila svým rodičům v autě na území Opavy, a to cestou do krnovské porodnice. Tatínek i maminka dramatickou situaci zvládli na jedničku. Měli na telefonu porodní asistentku Terezu Hírešovou.

Krásná zdravá holčička Zorka se narodila v sobotu 27. července 2024 v autě odstaveném u železničního přejezdu v Opavě. Její tatínek Petr právě vezl maminku Lindu z Hradce nad Moravicí přes Opavu do krnovské porodnice. Rodiče si pečlivě naplánovali porod v Krnově, ale nedočkavá Zorka rozhodla, že jejím rodištěm bude Opava.

„Maličká zdravá Zorka se narodila chvíli po výjezdu z domova, v autě, do rukou mámy a táty. Svou porodní asistentku měla na telefonu. Když jsem k autu o dvě minuty později dorazila, viděla jsem zdravé, klidné, růžové miminko v náručí mámy, tepající pupečník a šťastného tatínka. Po zkontrolování všeho nutného jsme si nastínili možnosti a rozhodli se dojet společně do krnovské porodnice, kde už o nás věděli a čekali na náš příjezd,“ popsala porod v autě Tereza Hírešová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kravaře oslavily 800 let ve velkém stylu. Historické odkazy i koncert Xindla X Kravaře oslavy 800 let ve velkém stylu, podívejte se. | Video: Deník/Michaela Kaňoková

Porodní asistentka společně s Lindou a Petrem původně naplánovali porod s relaxační hudbou, s vůní olejů a napářky v bezpečném prostředí krnovské porodnice, kde zvuk vody z vany nebo sprchy v přítmí vytváří poklidnou intimní atmosféru. „Místo relaxační hudby nám při porodu v autě vyhrávalo rádio Čas,“ směje se při vzpomínce tatínek – řidič – Petr Mohyla.

Dokázal zachovat chladnou hlavu i v okamžiku, když mu Linda v autě oznámila, že do krnovské porodnice už to asi nestihnou.

„Doufal jsem, že na kruháči to otočíme směrem do opavské porodnice. Brzy ale bylo jasné, že takzvaný překotný porod musíme zvládnout sami. Zorka se nám narodila v autě odstaveném poblíž železničního přejezdu s krásným výhledem na opavský kovošrot. Adrenalin v kritických situacích vám umožní jednat věcně a efektivně. Porodní asistentka nám po telefonu dávala instrukce, ale hlavně nás ujistila, že všechno je OK a zvládneme to,“ popsal tatínek Petr Mohyla dramatické okamžiky, ze kterých se stala úsměvná historka s happy endem. V krnovské porodnici Zorce zapsali do karty přímo předpisové novorozenecké míry: 48 centimetrů a 3,6 kilogramu. Šok z překotného porodu v autě okamžitě vystřídaly ty nejkrásnější emoce rodinného štěstí.

Když před pár lety Petr s Lindou čekali svou první dcerku, porovnávali nabídky a recenze všech porodnic v okolí. „Vybírali jsme opravdu zodpovědně. Nabídka krnovské porodnice přesně odpovídala tomu, jak jsme chtěli porod prožít. Byli jsme v Krnově maximálně spokojeni s personálem, s prostředím i s nabídkou služeb. Když jsme čekali naše druhé miminko, byla už krnovská porodnice sázka na jistotu. Osud tomu chtěl, že porod proběhl trochu jinak, než jsme si naplánovali. Do krnovské porodnice jsme dorazili se Zorkou v náručí vlastně jen na obvyklé novorozenecké vyšetření,“ doplnil tatínek Petr Mohyla.

Porodní asistentka Tereza Hírešová často dostává od svých klientů dotazy, kdy je správné vyjet do porodnice. „Probíráme varianty, jak porod začíná, jak si můžeme pomoct, co dělat, když jsou někdy zdlouhavé poslíčkové začátky. Probíráme to snad ze všech stran. Přesto se stává, že dorazíme do porodnice moc brzy a někdy se taky stane, že se porodí dříve, než se do porodnice dojede. Každé tělo je jiné, jinak reaguje, má jiné pohybové možnosti. A do toho miminko, které je strůjcem toho všeho.

Tak se zrodil i tento krásný příběh,“ komentovala událost na svém facebooku Tereza Hírešová a vyjádřila respekt rodičům Petrovi a Lindě, kteří překotný porod zvládli perfektně. Připojila poděkování krnovské porodnici za milou a profesionální péči.