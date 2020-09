Od konce dubna se v Krnovské ulici opravovaly vodovody a kanalizace, rekonstruoval se i most přes Jaktarku a řidiči tudy mohli projíždět jen ve směru od centra na Krnov a Bruntál. Nyní už je provoz znovu veden obousměrně, semafor u mostu ale zůstává.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Kolony, dopravní zácpy, nervy řidičů na pochodu. To je každodenní realita v ranní a odpolední špičce při průjezdu Opavou. Svůj lví podíl na tom měla také Krnovská ulice, kde platil od konce dubna pouze jednosměrný provoz. Auta, která mířila z Bruntálu nebo Krnova do centra, musela jet objížďkami. To se nyní změní.