Výstavba okružní křižovatky Krnovská - Vančurova probíhá podle schváleného harmonogramu a pomalu se chýlí ke konci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Do předčasného užívání byla předána 29. srpna.

„Tím bude otevřena pro běžný silniční a pěší provoz, ale zároveň na ní budou ještě probíhat dokončovací práce," uvádí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Od září bude v centru pozornosti kolaudační řízení, ale přesné datum kolaudace zatím známo není.

Otevření rondelu na křižovatce ulic Krnovská a Vančurova ušetří řidičům čas i nervy při nájezdu z jedné ulice do druhé.

V této souvislosti se však začínají množit hlasy volající po řešení situace na opačném konci. Týkají se křižovatky ulic Vančurova a Olomoucká. Řidiči argumentují tím, že výjezd z Vančurovy do Olomoucké i z Olomoucké do Vančurovy je podobně zdlouhavý a obtížný jako z Vančurovy do Krnovské ulice.

„Mají pravdu a tento problém má řešení. Zpracovaná je už studie řešení dopravní problematiky, ale netýká se pouze zmíněné křižovatky," konstatuje vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Rudolf Klein.

Rondely jsou podle něj plánovány též na další křižovatky. Platný územní plán zohledňuje takové řešení křižovatek ulic Hradecká a Rooseveltova, Ratibořská, Vrchní a Fügnerova, Rybářská a Kasárenská, ulice Olomoucká jižního obchvatu nebo Nákladní a Oblouková.

Návrh je však věc jedna a realizace zase druhá. Uvedené opavské křižovatky si na rondely budou muset ještě delší dobru počkat. „Tyto investiční akce budou provedeny až po zajištění dostatečných financí a jejich upřednostnění před ostatními," vysvětluje Rudolf Klein.