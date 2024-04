Kurzy keramiky a keramické výrobky zažívají v posledních letech opět boom. Možností, kde se dá vytvořit něco podle vlastní fantazie, je ale jako šafránu.

Ateliér Happy Art v centru Opavy si během šesti let našel pestrou klientelu, 8. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

V Opavě vznikl v roce 2018 ateliér Happy Art pod vedením zkušené lektorky Kateřiny Hájkové. V historicky významné budově bývalé tiskárny nedaleko Sadů Svobody v malém ateliéru učí všechny věkové kategorie nejen základy keramiky, o kterou je stále větší zájem, ale například i kaligrafii, malbu a kresbu.

Ve třetím patře budovy u parku v centru Opavy vznikl už před šesti lety ateliér, který mohou navštěvovat zájemci o kurzy keramiky i s dětmi. „Kromě keramiky, která je mi blízká, je pro mě prioritou být výtvarnicí s otevřeným ateliérem, kam mohou lidé přicházet, kde se mohou dívat na řemeslo, umění a získávat nové zkušenosti a dovednosti,“ vysvětluje zakladatelka ateliéru Happy Art Kateřina Hájková. Maminka tří dětí vystudovala umělecko-průmyslovou školu a kromě keramiky se věnuje například kaligrafii.

Kde se točil, o čem je? První díl 2. řady ostravských Stínů v mlze už dnes večer

Sen o ateliéru si splnila v roce 2018 a už s rozjetým konceptem se snažila přežít pandemii koronaviru. S tou se vypořádala a po konci covidu své kurzy stále vylepšuje. Do budoucna chce propojit ateliér s veřejným prostorem, jako je kavárna nebo galerie, zkrátka místo pro setkávání lidí. Nyní v ateliéru pořádá kurzy keramiky v rámci „open ateliéru“, což znamená, že zájemci mohou přijít a vytvořit si tu nejrůznější artefakty z hlíny a odpočinout si u toho.

„Někdo končí v práci dříve, někdo později. Funguji s konceptem obsazené židle, a tak se tady během jednoho odpoledne může na neřízeném workshopu vystřídat několik klientů. Každý zde je tak dlouho, jak chce. Někomu stačí hodina, někdo tady zůstane i tři,“ vysvětluje Hájková.

Přibývají muži

Mezi klientelou se stále častěji objevují i muži. „Paradoxně navštěvují ateliér převážně muži, kteří pracuji v manažerských pozicích a na keramiku si chodí odpočinout. Jsem nadšená," říká majitelka Happy Art.

V rámci kurzů pořádá dvakrát týdně v odpoledních hodinách lekce pro rodiče, kteří chodí s předškoláky od tří let. "Aktivity pro děti jsou většinou takové, že rodič musí zaplatit několik lekcí dopředu a ani neví, jestli to opravdu bude dítě bavit. Tady je rodič s dítětem přímo na lekci a vidí, zda ho to baví nebo ne. Navíc si dny kurzů domlouvají flexibilně,“ vysvětluje Kateřina Hájková.

Vzrostlá alej v Opavě už není kompletní. Lípy překážely

Devadesátiminutové kurzy s rodiči a dětmi probíhají každé úterý a čtvrtek. Děti mají možnost tvořit výrobek z keramické hlíny buď s rodiči nebo sami. Každý si může naplánovat a vymyslet, na čem bude během kurzu pracovat. Keramička při tom učí své klienty správné postupy. Říká, že keramiku chce díky ateliéru co nejvíce zpřístupnit veřejnosti. Na kurzu se lidé například dozví, jak správně s hlínou pracovat, jak ji modelovat a vytvářet z ní to, co si představují. V rámci kurzů nabízí Kateřina Hájková i individuální výuku základů obtáčení na hrnčířském kruhu.

„V Opavě jsou spíš uzavřené ateliéry, které prodávají hlavně výrobky na zakázku, ale málokdo předává tuhle tradici a řemeslo dále. Už během práce v neziskovém sektoru jsem měla na starosti výtvarné aktivity a rychle jsem se dostala do role lektora. Tím, že je u nás poměrně málo takových volnočasových aktivit, tak k nám jezdí klienti z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova nebo z Brna,“ zmiňuje Hájková, která loni získala certifikát regionálního produktu - zážitku od Asociace regionálních značek. Nese označení Opavské Slezsko regionální produkt.

Stěhování

Zájem o kurzy keramiky donutil Hájkovou i ke stěhování do většího prostoru. To nastane kolem konce června, kdy se ateliér přesune do nedalekých prostor, které chce umělkyně využít na maximum ve prospěch kurzů.

„Na každém kurzu dohlížím na výrobky, které si zde každý vytvoří. V novém ateliéru chci, aby si lidé více pomáhali sami a věděli, kde co je. Po jejich odchodu nechávám keramiku ještě sušit a překládám ji. Je to dlouhý proces, na kterém si ale zakládám. Za těch dvaadvacet let, co se tomu věnuji, se mi zničilo jen pár věcí. Chci mít co nejmenší ztrátovost,“ dodává Hájková.