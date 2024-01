Dlouhodobé jednání s Církví československé husitské dospělo k dohodě. Její ústřední rada už městu písemně potvrdila, že část své budovy v Husově ulici, ve které loutkové divadlo sídlí, je městu ochotna odprodat za šest milionů sto tisíc korun.

„Nabídnutá částka je sice vyšší, než ukazují oba posudky, ale je výrazně nižší, než původní požadavky církve. Akceptujeme ji a připravujeme příslušné kupní smlouvy tak, aby byly ústřední radě prodávající církve zaslány co nejdříve,“ říká náměstek primátora Opavy Pavel Meletzký.

Objekt budovy v Opavě v Husově ulici, donedávna obložený starým lešením, ve kterém jsou učebny Střediska volného času, však na prodej není. To pro město znamená, že musí pro aktivity Střediska včetně populárního minizoo, kterým skončí nájemní vztah s církví, už brzy najít nové vhodné prostory a do nich je přestěhovat.

Loutkové divadlo v Opavě.Zdroj: se svolením města Opavy

Podobně jako do zmíněného objektu se zub času zakousl i do přistavěného Loutkového divadla, naštěstí s menší razancí. Pro město to znamená, že jeho činnost musí dočasně přenést do jiných prostor a pustit se do potřebných oprav. Na řadu však přijdou až v době, kdy bude divadlo už jeho majetkem a na opravy se pokusí získat vhodnou dotaci.

Pohled do historie ukazuje, že celý objekt je z části bývalou modlitebnou Československé církve husitské, k níž opavští nadšenci v roce 1951 přistavěli Loutkové divadlo. Jeho zázemí však zůstalo v původním objektu. Od roku 1955 vlastnil budovu stát, ale církev ji vždy považovala za svůj historický majetek. Město bylo naopak přesvědčeno, že budova je městská, protože údajně existuje prohlášení, podle kterého ji mělo město, zastoupené Jednotným národním výborem, od církve v roce 1949 koupit.

Církev zase tvrdila, že za prodej nikdy nedostala zaplaceno a prohlášení považovala za neplatné. Ústřední rada této církve požádala o vydání objektu v rámci církevních restitucí, což stát roku 2014 zamítl a ze seznamu ho vyjmul. V roce 2017, těsně před vypršením tříleté rozporovací lhůty, podala církev soudní žalobu a Městský soud v Praze roku 2021 rozhodl v její prospěch.