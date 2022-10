Nejistota v Kravařích, zastupitelstvo může překvapit, kdo tedy povede město?

Na úvod zazněla státní hymna a několik dalších písní v podání dětského pěveckého sboru ze Základní školy Edvarda Beneše. Poté všichni členové zastupitelstva, kterých je ve slezské metropoli devětatřicet, složili slib.

První menší zádrhel nastal u schvalování způsobu volby primátora a vedení města. Koalice chtěla volbu veřejnou, naopak opozice se snažila protlačit volbu tajnou, což se ale nepodařilo. Následně přišlo na řadu určení počtu náměstků a radních. Koalice navrhovala stejný počet jako minulé čtyři roky, to znamená tři náměstky, jedenáct radních, avšak s novinkou.

Jeden radní bude uvolněný. To se ovšem nesetkalo s pochopením u opozičních zastupitelů. „V době energetické krize vytváříte další funkci? Jste nesprávný hospodář,“ kritizoval Martin Šatný (SPD). Marek Veselý (ODS) pak zmínil, aby vše zůstalo stejné jako minulé čtyři roky, tedy tři náměstci ale bez uvolněného radního. Dalšímu členu opozičního zastupitelského klubu ODS, Janu Zelinkovi, se nezamlouvalo, že se má o takovýchto personálních změnách hlasovat bez předchozí předložené analýzy, se kterou by se mohli zastupitelé ještě před jednáním seznámit.

Sám pak navrhl, aby se počet členů rady snížil na sedm, z toho dva posty budou náměstkovské a dva radní uvolnění. Koalice svůj návrh bránila. „Čeká nás těžká doba, ve které potřebujeme rozdělit jednotlivé resorty, více se jim věnovat a jsme přesvědčeni o tom, že práce nám přinese daleko více peněz, než to, co nás bude stát. Chceme si sáhnout na všechny možné dotace, bude to těžké období, je energetická krize a právě proto to máme rozloženo tak, abychom jednotlivé resorty více posunuli a mohli získat maximum dotací,“ argumentoval Tomáš Navrátil (ANO 2011), ještě v roli primátorského kandidáta.

Žádný z návrhů opozice nedostal důvěru, naopak odhlasován byl návrh původní, tedy o třech náměstcích a jednom uvolněném radním.

Žádné překvapení se nekonalo

Na programu byla dále samotná volba primátora. Michal Kokošek (ANO 2011) navrhl do této pozice Tomáše Navrátila, on sám se pak dočkal nominace od Moniky Klapkové (TOP 09). „Navrhuji jako primátora města pana Kokoška. Protože on byl nyní na kandidátce jako dvojka, stejně jako byl pan Navrátil před čtyřmi roky na kandidátce ANO také druhý,“ sdělila Klapková. Michal Kokošek ale dle očekávání svou nominaci odmítl a primátorem se pak znovu stal Tomáš Navrátil, který tak obhájil svou funkci z minulého volebního období. „Chtěl bych všem zastupitelům upřímně poděkovat, moc si toho vážím a beru tento úřad primátora s velikou pokorou. Budu se snažit, aby toto období bylo jiné, abychom více komunikovali a věřím, že najdeme společné cesty a budeme táhnout za jeden provaz tak, ať dále rozvíjíme naše město,“ prohlásil Tomáš Navrátil bezprostředně po svém znovuzvolení.

Nic se nezměnilo ani na postu prvního náměstka, tím zůstává Michal Kokošek. Dalšími náměstky byli zvoleni Pavel Meletzký a Vladimír Schreier, novým uvolněným radním se stal Petr Popadinec, všichni tito muži hájí barvy hnutí ANO.

Opava jako Severní Korea?

Součástí programu bylo dále i zřízení finančního a kontrolního výboru. A tady se objevily další neshody, poté, co byl zastupitelům představen jmenný seznam nominací osob do finančního výboru. V něm scházel zástupce SPD, což se jejich zastupitelům vůbec nezamlouvalo.

„Bohužel musím říci, že mě to nepřekvapuje. Pochopil jsem, že pro vás nejsme partner k jednání, i když jsme skončili ve volbách s pěti mandáty třetí. Tohle mi opravdu připadá jako Severní Korea,“ řekl primátorovi předseda klubu SPD Martin Šatný. Zazněly i názory, že na úkor SPD se má členem finančního výboru stát Petr Orieščík, bývalý náměstek primátora za ČSSD, který už ale v tomto zastupitelstvu nefiguruje, protože se sociální demokraté do něj vůbec nedostali.

„Já nemám s SPD žádnou spolupráci. Ale jak můžete ignorovat to, že tady máme stranu, která byla zvolena ne bezvýznamným počtem občanů a vy jim nedáte zastoupení do poměrně význačného poradního orgánu zastupitelstva? Vám to nevadí? Co si o tom máme hned na začátku myslet? SPD nedostane ani jedno místo a pan Orieščík, který už není ani zastupitel, nominaci dostane? Nerozumím tomu, můžete nám to vysvětlit jinak, než jen že řeknete, že byl prostě nominován?“ rozčiloval se Jan Stanjura (ODS). Tomáš Navrátil mu odpověděl následovně: „Nominace vznikla po nějakém jednání partnerů a zastupitelů, pan Orieščík je nominován za hnutí ANO. SPD bude mít své zastoupení zase v kontrolním výboru. Nemohou se tam vejít všichni, tak to je. Nemáte nárok na to, že budete v každé komisi či výboru. Je tam poměrné zastoupení a my buď vašeho člověka akceptujeme, nebo ne.“

Do diskuze se vložila i Monika Klapková. „V Hlásce bylo uveřejněno, že každý zastupitel, když bude chtít pracovat pro město, bude mu to umožněno. Já jsem na to tenkrát reagovala a požádala si o komisi pro výchovu a vzdělávání a prevenci kriminality a dostala ji. Myslím, že by to mělo pokračovat i v dalším období. Pokud chtějí zastupitelé pracovat pro město, tak kdo jiní než oni? Byla bych ráda, kdyby se toto ctilo,“ řekla. Navrátil opáčil, že nikdo zastupitelům pracovat nebrání. „Pan Šatný bude třeba v jiné komisi nebo bude mít zastoupení v jiném výboru. Bohužel sami chceme zeštíhlovat, nemůžeme dát všech devětatřicet zastupitelů do komisí a výborů. Od toho je tu adekvátní zastoupení jednotlivých stran,“ sdělil. Martin Šatný následně odvětil, že se nejedná ani tak o jeho osobu, jako o Jiřího Lévaye (SPD), který se měl podle jeho návrhu členem finančního výboru stát. Jiří Lévay byl před čtyřmi lety zvolen do zastupitelstva za ANO, v průběhu volebního období už ale s tehdejší koalicí nehlasoval a v těchto volbách kandidoval za SPD. Návrh na výměnu Petra Orieščíka za Jiřího Lévaye ale nedostal podporu.

Další překvapení nastalo při zveřejnění nominací kontrolního výboru. Tam už SPD zastoupení měla, a to v podobě Hany Říčné. Ta však byla svou nominací očividně zaskočena. „Nesouhlasím s tím, jsem v šoku, protože jsem s tím nepočítala,“ uvedla Říčná. Klub SPD si následně vzal pětiminutovou přestávku, během které si své původní prohlášení Hana Říčná rozmyslela a nominaci přijala.

Zastupitelé se ještě v závěru dohodli na termínu druhého zasedání, které je v plánu 19. prosince.

K TÉMATU

Kdo povede město a co bude mít na starosti

Primátor – Tomáš Navrátil – příprava a realizace investic, finance, interní audit a kontrola, vnější vztahy, cestovní ruch a zahraniční spolupráce, městské částí, hlavní architekt a urbanismus.

1. náměstek primátora – Michal Kokošek – majetek města, sport, hokejový klub, sociální služby, městská policie.

Náměstek primátora – Pavel Meletzký – informatika, kultura, Slezské divadlo Opava, rozvoj města.

Náměstek primátora – Vladimír Schreier – technické služby, energetika, školství, basketbalový klub, Slezský fotbalový klub.

Uvolněný radní – Petr Popadinec – doprava, Městský dopravní podnik, výstavba, životní prostředí.

Radní města

Tomáš Navrátil, Michal Kokošek, Pavel Meletzký, Vladimír Schreier, Petr Popadinec, Dalibor Bárta, Dalibor Hudec, Miroslav Kořistka, Lumír Měch, Radana Petrželová, Michal Štěpánek.

Finanční výbor

Předseda – Jaroslav Kania

Členové - Petra Hlaváčová, Jakub Kopťák, Soňa Ručilová, Petr Orieščík, Pavla Brady, Jan Stanjura, Bohumil Křempek, Rudolf Chamráth.

Kontrolní výbor

Předseda – Marek Veselý

Členové – Radana Petrželová, Petra Hlaváčová, Marcela Panáčková, Stanislav Pešát, Hanka Kuzníková Mrosková, Dalibor Halátek, Jiří Gilík, Hana Říčná.