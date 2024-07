Náplň tvoří hlavně různé dřevěné, kovové nebo provázkové hlavolamy, logické a strategické deskové hry, rozmanité hádanky, šifry a tajuplné kódy. Prostor v něm mívají i populárně-naučné přednášky pro základní a střední školy a širokou veřejnost, týkající se hlavně matematiky ve všech jejích podobách, dále workshopy, soutěže a rovněž i nekomerční výstavy děl z okruhu Mathematical Art. Zázemí v něm našla i Společnost pro osídlení Marsu v Opavě, což je první oficiálně registrovaná pobočka celosvětové Mars Society. V prostorách Brain Fitnessu se scházejí také mladí i starší nadšenci pro šachy, sdružující se v šachovém klubu Orel. V neposlední řadě v něm našel útočiště též Klub deskových her Pajdulák.

Smyslem i cílem projektu je rozvíjení logického myšlení a asociace, deduktivních schopností a nalézání skrytých souvislostí, spojení a vazeb. „Chceme v lidech mobilizovat touhu, chuť i vášeň pro řešení nejrůznějších pestrých hlavohříček a tím v nich podněcovat a současně i podporovat logické myšlení,“ přibližuje David Slosarczyk smysl opavského Brain Fitnessu. Současně připomíná, že hrátky a taje rozhodně nejsou jedinou náplní. Pozornost zaměřuje i na vztah studentů k proklínané matematice, která bývá při maturitních zkouškách velmi často kamenem úrazu. Podává jim pomocnou ruku v podobě nestandardního klasického doučování na Matematické pohotovosti.

„Student přijde a během dvacetiminutového bloku získá praktické rady nebo nápovědu ke svému konkrétnímu matematickému problému. Snažíme se všem potřebným studentům názorně dokázat, že matematika není proklínané zlo, ale zajímavý oříšek k rozlousknutí. Umí být totiž i hravou, zábavnou, inspirativní a motivující kamarádkou,“ dodává David Slosarczyk a jako profesní matematik dobře ví, co říká.

Kromě už zmíněné náplně však má Brain Fitness další zajímavé úkoly. Tento unikátní projekt doplňuje spolek Opava technická, který se aktivně podílí na jeho dramaturgii i vybavení. Kromě tří už zmíněných nadšenců a zakladatelů opavského projektu ho tvoří ještě IT pracovník Slezské univerzity Ondřej Honka.

Z projektů, které spolek už stihl poměrně nedávno zajistit, lze připomenout například osazení prvního opavského klopytníku, zapuštěného do dlážděného parkoviště před budovou Brain Fitness, návrh a ukotvení vertikálních slunečních hodin do fasády jeho budovy nebo rozšíření Opavské planetární stezky o model planetky Černohorský, který je poctou historicky prvnímu rektorovi Slezské univerzity Martinu Černohorskému. V blízké budoucnosti by rád obohatil opavský veřejný prostor o další zajímavý exponát, kterým je Foucaultovo kyvadlo.