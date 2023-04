Opava má svůj první Klopýtník. Co to znamená a co nabízí

Recese bývá solí života, který by bez ní padal do šedi. Stejného názoru byla parta nadšenců z Matematického ústavu u Slezské univerzity, která vymyslela, zhotovila a uvedla do života první Klopýtník v Opavě.

Klopýtník v Opavě, březen 2023. | Foto: se svolením Slezské univerzity