Taxi Roman Kokošek má nástupní cenu 30 korun, po městě jezdí za 35 korun a mimo město za kilometr jízdy 30 korun. Během jízd získal za jedenáct let už spoustu zážitků. „Lidé mi v taxíku často zapomínají různé věci. Jeden manželský pár tam zapomněl dokonce psa. Hafík zůstal spokojeně sedět na sedačce a evidentně se těšil, že se ještě projede. Majitelé na to naštěstí přišli včas a stihli si ho vyzvednout. Jedné mamince jsem zase chvíli vozil syna do školky, když už byla v práci. Přišel jsem, klučinu oblékl a odvezl, odpoledne jsem ho vyzvedl ze školky a odvezl domů matce,“ vzpomíná pan Kokošek. Zážitky mívá též s opilci. „Po nástupu do vozu mi na otázku, kam chtějí jet, odpovídají, že domů a zjišťování adresy bývá někdy dost složité. Problém bývá někdy i se zákazníky, kteří chtějí zmizet bez zaplacení. Vezl jsem například elegantně oblečeného muže na železniční stanici a sotva jsem stačil zastavit kola taxíku, pán vyskočil z vozu a byl ten tam. Pochopitelně bez zaplacení. Jako taxíkář musím brát v potaz i riziko přepadení a ostražitost je na místě. Tuto zkušenost jsem zatím naštěstí neměl,“ konstatuje Roman Kokošek. Objednat si ho lze na telefonním čísle 739 510 515.

Jako i v jiných městech jezdí v Opavě už pátým rokem červené Senior taxi, určené seniorům od sedmdesáti let a zdravotně handicapovaným lidem k převozu na úřady, do rehabilitačních nebo zdravotnických zařízení a na jiná důležitá místa. Jezdí po území Opava město, Opava předměstí, Opava-Kylešovice, Opava-Jaktař, Opava-Kateřinky a městských částí. Nárok na jeho využití má cestující maximálně čtyřikrát během měsíce od 6 do 16 hodin, objednat se musí na telefonním čísle 602 533 915. Jízdné je 30 korun po městě a 50 korun stojí jízda obyvatele městských částí pro každou přepravovanou osobu kromě doprovodu držitele průkazu ZTP-P, který jede zdarma. Platba probíhá přímo u řidiče buď v hotovosti nebo kartou.