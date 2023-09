Stále oblíbená jsou mezi zákazníky polední menu, která nabízí řada hospod a restaurací ve slezské metropoli. Někde hosté zaplatí téměř dvě stě korun, jsou ale podniky, které vyjde oběd o poznání levněji.

Restaurace Kotelna. | Foto: se souhlasem restaurace

Deník vybral pět opavských zařízení s obědovým menu tak, aby se strávník vešel maximálně do 140 korun. Menu přitom zahrnuje polévku a hlavní chod.

Restaurace Zlatničanka

V opavské městské části Zlatníky, v tamním kulturním domě, sídlí restaurace Zlatničanka. Přibližně jeden rok patří Romanu Šlupinovi a její obliba stále roste. Zájemci chodí na polední menu přímo do restaurace, nebo si jej mohou nechat přivézt domů. Po Opavě a okolí do patnácti kilometrů je rozvoz zdarma.

Roman Šlupina si zakládá na kvalitní české i světové kuchyni za velmi dobré ceny a jeho kuchyně je vyhlášená i díky velkým porcím jídla.

„Za ten jeden rok se to zvedlo tak, že do restaurace chodí denně až čtyřicet lidí. Přijdou, dají si polévky, kolik chtějí, myslím, že je to pro ně zajímavější než rozvoz. Do půl hodiny odcházejí nejedení, spokojení a jdou se dále věnovat svým povinnostem. Já osobně kdybych si vybíral, půjdu do restaurace, kde je solidní cena, protože některé firmy si myslím, že to přehánějí a chtějí jen rýžovat. Zbytečně tlačí cenu nahoru,“ míní Roman Šlupina.

Také rozvoz ale nabírá na obrátkách, zaměstnanci se nezastaví celý den. „Děláme od rána do večera. Jídelníčky už třeba rozdáváme dva týdny dopředu, takže nějaké zhruba procento obědů známe předem a podle toho i objednáváme suroviny. Samozřejmě ale rozvážíme i těm, kteří si zavolají ráno nebo během dne, i firmám, ženám na mateřské nebo důchodcům, těch je u nás mnoho. Musí to hlavně být trochu rozumná cena,“ konstatuje.

Do konce letních prázdnin vyšla porce oběda ve Zlatničance i s polévkou na 105 korun, stejná byla i cena při rozvozu do vlastního jídlonosiče, na 115 korun pak vyšel rozvoz s menu boxem. „I nás ale bohužel dohnala doba a od 1. září budeme zdražovat o deset korun, tedy na 115 a 125 korun. I tak ale zůstáváme jedni z nejlevnějších v okolí s velkými porcemi, které uspokojí i nejnáročnější konzumenty. Snažíme se vypomoci, jak se dá, děláme vše pro to, aby byli spokojeni zákazníci, i my,“ dodává Roman Šlupina.

Restaurace Na Střelnici

Na okraji Městských sadů vedle fotbalového stadionu stojí zavedená restaurace Na Střelnici. Její personál si zakládá na kvalitních surovinách, velkých porcích, a přitom se snaží držet lidové ceny.

„Menu je víceméně založeno na tradiční české kuchyni, která je mezi zákazníky oblíbená a poptávaná, tudíž tomu přizpůsobujeme celou koncepci jídel,“ přibližuje provozní restaurace Zuzana Čáslavová.

Dohromady s rozvozem zde vydají asi dvě stovky obědů denně, platit se kromě hotovosti a stravenek dá také bankovní nebo stravenkovou kartou. Posedět mohou zákazníci uvnitř i v předzahrádce venku. Vydávání poledního menu v restauraci Na Střelnici má minimálně dvacetiletou historii, samotná restaurace funguje přibližně třicet let, a to pod taktovkou majitele Oldřicha Jaška. Tomu nadále patří i opavské restaurace Split, U Zlatého kříže a Areál zdraví Kylešovice. Všechny zmíněná zařízení také nabízejí polední menu nebo rozvozy jídel.

Restaurace U Náhonu

Na rohu ulic Jaselské, Rybářské a U Náhonu se nachází restaurace, pojmenovaná po poslední ze zmíněné trojice. Také zde se během všedních dní zaměřují na výrobu obědových menu, která jsou i v tomto zařízení během poledne velmi oblíbená.

„Děláme mezi čtyřiceti až sedmdesáti meníčky. Zaplatit jde u nás kartou jak bankovní, tak i kartami stravenkových společností,“ přibližují v restauraci, která funguje už přibližně šestadvacet let. Firma Opavský náhon s.r.o. ji pak provozuje asi šestým rokem. Kromě vnitřních prostor nabízí restaurace také venkovní zahrádku.

Restaurace a jídelna U Minervy

Oblíbená jsou polední menu také například v restauraci a jídelně U Minervy, která se nachází na rohu ulic Mařádkové a Rybářské. Soudě i podle toho, že se sem zákazníci opakovaně vracejí. Jak už název napovídá, celé zařízení se skládá z jídelny a restaurace.

Právě v jídelně se od 10.30 do 13.30 podávají obědová menu, poté se otevírá vedlejší restaurace s minutkovou kuchyní. Hosté mohou zaplatit bankovními i stravenkovými kartami. „Restaurace a jídelna U Minervy fungují už přes dvacet let. Denně vydáme přes 150 obědových menu,“ přibližuje redakci jednatel restaurace a jídelny U Minervy Michal Mališ.

Restaurace Kotelna

Ve všedních dnech, ale i o víkendech si mohou zájemci zajít na obědové menu třeba i do restaurace Kotelna v městské části Kylešovice.

„Je to hlavní činnost naší kuchyně spolu s víkendovými akcemi v podobě oslav, pořádaných ve dvou saloncích. Více lidí jednoznačně dorazí na polední menu přímo do restaurace, rozvoz je jen služba jako bonus pro ty, kterým to nevychází přijít,“ uvádí provozovatel restaurace Kotelna Daniel Střádala.

Platit se zde dá všemi kartami, od platebních až po stravenkové. A kromě poledního menu si zde zájemci pochutnají třeba i na zmrzlinovém menu, a to denně od 11 do 21 hodin i při deštivém počasí. „Provozuji restauraci od roku 2016, v roce 2019 prošla velkou rekonstrukcí po požáru. Vše je nyní krásné a nové,“ dodává.

K TÉMATU

Menu v Opavě

Restaurace Zlatničanka

Příklad menu: Znojemská vepřová pečeně s rýží a kmínová s vejcem za 105 Kč (do vlastního jídlonosiče) a 115 Kč (včetně menu boxu)

Čas poledního menu: ve všední dny od 11.30 do 13 hodin v restauraci, rozvoz od 8 do 11.30 hodin

Adresa: 6. května 80/21, 746 01, Opava - Zlatníky

Otevírací doba: úterý – čtvrtek a sobota – neděle 18 až 21 hodin, pátek 18 až 23 hodin

Dá se platit kartou: ne

Webová stránka: https://menicko.webnode.cz

Restaurace Na Střelnici

Příklad menu: Smetanové brambory zapečené s krůtím masem, brokolicí a nivou, sypané jarní cibulkou a minestrone za 140 Kč.

Čas poledního menu: ve všední dny od 10 do 14 hodin

Adresa: náměstí Sv. Trojice 157/12, 746 01, Opava

Otevírací doba restaurace: pondělí – čtvrtek a neděle 10 až 21 hodin, pátek, sobota 10 až 24 hodin

Dá se platit kartou: ano

Webové stránky: https://restaurace-nastrelnici.cz/

Restaurace U Náhonu

Příklad menu: Slezský vepřový závitek, bramborové knedlíky a vývar se smaženým hráškem za 134 Kč.

Čas poledního menu: ve všední dny od 11 do 14 hodin

Adresa: Jaselská 433/10, 746 01, Opava

Otevírací doba restaurace: pondělí - čtvrtek 11 až 22 hodin, pátek – sobota 11 až 24 hodin, neděle 11 až 21 hodin.

Dá se platit kartou: ano

Webové stránky: https://u-nahonu.cz/

Restaurace a jídelna U Minervy

Příklad menu: Segedinský guláš, knedlík a bramboračka za 132 Kč

Čas poledního menu: ve všední dny od 10.30 do 13.30 hodin

Adresa: Mařádkova 2913/18, 746 01, Opava

Otevírací doba: jídelna – pondělí – pátek 10.30 až 13.30; restaurace – pondělí – čtvrtek 13.30 až 22 hodin, pátek 13.30 až 24 hodin, sobota 11 až 24 hodin, neděle – zavřeno.

Dá se platit kartou: ano

Webová adresa: www.minervagastro.cz

Restaurace Kotelna

Příklad menu: Marinovaný krůtí steak s grilovanou zeleninou, americké brambory a krémová polévka z červené řepy za 135 Kč

Čas poledního menu: denně i o víkendech od 11 do 15 hodin

Adresa: 17. listopadu 1210/2, 747 06, Opava

Otevírací doba: pondělí – čtvrtek a neděle 11 až 23 hodin, pátek – sobota 11 až 24 hodin

Dá se platit kartou: ano

Webová adresa: http://www.kotelnaopava.cz/