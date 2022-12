Slezská metropole se tedy od nového roku poplatky za svoz odpadů zdražovat nechystá, zato zvolí jinou variantu, kterou budou právě méně časté vývozy.

Na pravou míru

Změna začne nejdříve od 1. února platit v městských částech, od 1. dubna potom ve zbytku Opavy, uvedlo ve své zprávě město.

„Opava se stane městem odpadků, to bude něco šíleného. V případě rodinných domů bych to ještě pochopila, to se dá zvládnout. Jenomže žije někdo z vedení města v paneláku? Šel se podívat, jak to každý týden vypadá u kontejnerů? V tom na komunál je naházeno všechno, jen ne to, co tam patří. Nepořádek je všude kolem, je to zapáchající hnus. Na sídlištích třídění odpadu skoro nefunguje, sídliště jsou anonymní, popelnice nejsou vaše, a tak do nich jde narvat cokoli a nikoho to moc netrápí. A teď se vývozy ještě sníží? Neumím si to absolutně představit, podle mě je to špatně. Osvěta je nutná, musíme se naučit třídit, ale toto je dost radikální krok,“ reagovala například Eva Harasimová z městské části Kylešovice.

Její rozhořčení se pokusil zkrotit a zprávu uvést na pravou míru Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Odboru životního prostředí opavského magistrátu: „Změna bude platit jednoznačně u rodinné zástavby. V případě sídlišť a centra města určitě ne, bude se to ještě ladit. Na sídlištích je takové opatření obtížné zavést. Víme, že některá města jako Olomouc či Jihlava taková omezení uskutečnila v rodinné zástavbě, ale na sídlištích regulaci plošně nezavedla. V Opavě ale chceme vytipovat i na některých velkých stáních kontejnerů na směsný odpad na sídlištích vhodnost nahrazení či doplnění o kontejnery na papír, plasty a další,“ řekl Deníku Červeň.

Původní obavy Opavanů lze tedy alespoň trochu zmírnit konstatováním, že na sídlištích a ve středu města zatím zůstane svoz nezměněn. U rodinných domů bude probíhat jednou za čtrnáct dní.

Nedomyšlený paskvil?

Další občané se ale podivují i nad tím, že město sice nabádá k důslednějšími třídění, ale kontejnery na plast, papír nebo sklo navíc zatím do ulic nepřidá.

„To je úplný úlet. Tak my máme začít více třídit a kam ale pak máme ten vytříděný odpad dávat, když nepřibudou barevné kontejnery? To zase někdo tak trochu nedomyslel, úplný paskvil,“ rozčiluje se Tomáš Otipka, který žije v městské části Jaktař v rodinném domě. „My už teď myslím třídíme jak jen to jde papír, plast a sklo.

Pokud mám třídit ještě víc, tak to opravdu nevím, kam budu třeba ten plast a papír odnášet, protože kontejnery v našem okolí úplně překypují už teď a jestli jsem to v Hlásce dobře pochopil, tak se zatím žádné přidávat nebudou, až se to vyhodnotí a pak se uvidí. Tak to lidé začnou asi pálit,“ dodává rezignovaně.

Mnozí si hlavu nelámou

Jak redakce zjistila na odboru životního prostředí, vše se bude ladit takříkajíc za provozu. Buď se přidají barevné popelnice, nebo se naopak zvýší jejich vývoz.

„Na řadě míst budeme schopni provést navýšení četnosti svozu separovaných odpadů. Tam, kde to nebude možné, budeme chtít přidat kontejnery na separaci,“ uklidňuje Albert Červeň. Magistrát prý má v případě nutnosti rychlého doplnění popelnic několik kontejnerů „na skladě“ a dalších sedmdesát na separovaný odpad je objednaných na březen.

„Je třeba uvést i to, že některé věci souvisí i s přístupem obyvatel, z nichž mnozí prodražují výsyp barevných kontejnerů tím, že nejsou ochotni sešlapávat PET lahve, tetrapak a skládat kartony, neboť město platí každý výsyp kontejneru a úklid černých skládek v jejich okolí. Uvědomíme-li si, že ještě v roce 2007 byla obvyklá váha papíru v jednom kontejneru mezi 40 a 50 kilogramy a v současnosti se pohybuje okolo 20 až 25, tak není něco v pořádku. Stačila by alespoň elementární odpovědnost za svůj odpad a rozložit kartony a umožnit tak i druhým lidem vložit svůj odpad papíru, případně plastu do kontejneru. Domníváme se, že není nejlepší cestou obložit Opavu pouze kontejnery, neboť kromě jiného je to drahé,“ dodává pro redakci Albert Červeň.

Vedení města očekává, že teoreticky se snížením svozu komunálu ušetří asi 2,5 milionu korun za rok. Zároveň ale připouští, že nikdo neví, jak se budou dále vyvíjet ceny pohonných hmot nebo kde bude zapotřebí zmíněné doplnění barevných kontejnerů, případně rozšíření jejich vývozu.