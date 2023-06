Již čtvrtým rokem mohou obyvatelé Opavy brázdit ulice svého městečka na sdílených kolech. Služba je na území slezské „metropole“ natolik populární, že Opava se ve výpůjčkách bicyklů vyhoupla na špičku v rámci celé České republiky. Jenže nyní jim komplikují život vandalové.

Některá stanoviště sdílených kol v Opavě. 6. června 2023 | Video: Veronika Bernardová

Ten začal ve městě řádit ve velkém. Gang vandalů už stihli poničit desítky kol. Spravedlnosti zatím uniká. Lidé mluví o nevychované mládeži.

Někdo nám ničí kola! Varuje příspěvek na oficiálním Facebooku Města Opavy. Jak Deníku potvrdil Dan Rambousek ze společnosti Nextbike, která sdílená kola ve městě provozuje, případy vandalismu se v posledních týdnech opravdu objevily.

„Opava přitom vždy patřila k městům, kde jsme se s tímto problémem nepotýkali. Protože jde o poměrně nový jev a zároveň se v drtivé většině jedná o stejné poškození, jsme si téměř jistí, že věc má na svědomí stejný jedinec nebo skupinka. V posledních třech až čtyřech týdnech byla poškozena asi o dvacítka kol, nyní jich už ale může být více,“ řekl redakci Dan Rambousek s tím, že nejčastěji mají kola vytržené přední světlo. Firmě Nextbike vznikla už škoda za desítky tisíc.

Jedna černá ovce?

Podle radnice už muselo být několik bicyklů úplně vyřazeno z provozu. „Poškozená kola se náš opavský tým snaží okamžitě opravovat a vracet do provozu. Určitě ale vzniká prodleva, kdy kolo není provozuschopné a dostupné uživatelům,“ konstatoval Rambousek.

V uplynulých třech letech se sice i v Opavě sem tam nějaké poničené sdílené kolo objevilo, ale šlo o nárazové výjimky. „To je ale běžný jev. Vandalismus je bohužel stinnou stránkou provozování služby sdílených kol. Případy jejich poničení se objevují prakticky ve všech městech a v různé míře. Ve větších městech, kde je pestré složení obyvatelstva, bývá vandalismus častější. Aktuální situace v Opavě není napříč městy nijak výjimečná, opravdu to přisuzujeme jednomu zoufalci, který našel zálibu v ničení kol. Je to škoda, protože Opava vždy fungovala bez větších problémů. Nicméně situace posledních týdnů v Opavě je intenzivní a my věříme, že brzy bude jen „smutnou vzpomínkou“. S radnicí a hlavně ve spolupráci s městskou policií uděláme maximum, abychom pachatele zastavili,“ doufá Dan Rambousek.

Policie nebo aplikace

Pokud občané zaznamenají ničení kol v „přímém přenosu“, nebo mají k vandalismu jakékoli informace, určitě by se měli obrátit na linku městské policie 156. Jacíkoliv svědkové jsou vítáni. Zatím to ale ještě nikdo neudělal. „Podnět bychom určitě řešili, avšak dosud jsme žádné oznámení neobdrželi. V této chvíli byl apel směrem k veřejnosti dán, ale ještě se nenašel nikdo, kdo by se nám ozval. V minulých letech jsme řešili jeden či dva případy, kdy nám bylo nahlášeno, že kola jsou třeba někde pohozená. Tím jsme se zabývali, ale že bychom přímo u činu chytli pachatele, to se bohužel nepodařilo. Většinou se to děje večer nebo na odlehlém místě, takže vidíme až ty následky. Pachatel se v tomto případě dopadá těžko,“ sdělil Deníku ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.

K hlášení podnětů lze ale využíti i aplikaci firmy Nextbike. „Zároveň naše uživatele prosíme o nahlašování poškození kola jednoduše přes zákaznickou aplikaci. Zvandalizovaná kola tím dostaneme dříve zpět do provozu,“ vyzývá veřejnost Dan Rambousek.

Divoká mládež?

Diskutující na sociálních sítích už mají o pachatelích jasno. Podle drtivé většiny příspěvků jsou pod vandalismem sdílených kol podepsáni mladiství, kteří na nich údajně jezdí ve vícero lidech nebo s nimi zacházejí nešetrně. „Bohužel zavolat policii člověk může, když je uvidí. Ale profrčí a jsou pryč. Myslím však, že stačí, když strážníci projdou Městské sady, případně trasu od Bredy k nim a každý den jich pár potkají,“ píše se v jednom z mnoha příspěvků.