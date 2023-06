Protagonistou byl autor maleb, chrudimský výtvarník Libor Škrlík, kterého při jeho tvorbě v motolské nemocnici oslovila vrchní sestra opavského oddělení Monika Janáčová a lobovala za výtvarnou výzdobu pavilonu H ve Slezské nemocnici.

„Opavu jsem vůbec neznal, což jsem jí nezatajil, ale když jsem přijel, dostal jsem výbornou průvodkyni. Prošel jsem s ní město, prohlédl jsem si jeho historické pamětihodnosti a měl jsem na výběr spoustu námětů. Z celé sady jsme pak s primářkou oddělení Ingrid Rýznarovou vybrali pět budov, které měly ozdobit schodiště do prvního patra. Vybírali jsme něco z historických budov a něco z témat světských a církevních s přihlédnutím k opavské přírodě. Až během práce na nich přišel požadavek na dalších pět maleb. Sponzoři je byli ochotní uhradit a plán se „v běhu“ upravil,“ vzpomíná malíř Libor Škrlík

Projekt Opava na dlani za půl milionu korun uhradily dvě sponzorské firmy – Nobilis Tilia a PackWay, spolupracující s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové. Po půldruhém roce bylo hotovo a velkoformátové obrazy Minorit, Hláska, Spořitelna. Muzeum, arkády v sadech, Slezské divadlo, Obecní dům, Svatá Anna, Opava na dlani a Slezská nemocnice, která má místo okem obrázky dřívějšího léčení pacientů, prozářily prostor a vzbuzují nefalšovaný obdiv pacientů i návštěvníků.

„Pro zhotovení maleb jsem vybral přelakovaný akryl, aby se při nutných očištěních dezinfekčním roztokem nepoškodily. Opava se mi dostala do srdce. Je to moc pěkné město s dlouhou a zajímavou historií, krásnou architekturou a spoustou zeleně. Mezi kumštýři se říká, že nejmilejší dílo bývá to poslední a je to pravda. Mým posledním obrazem bylo místo, zvané svatá Anna a je mi skutečně nejmilejší,“ s úsměvem konstatuje Libor Škrlík. Proslul hlavně jako autor nástěnných maleb v dětských odděleních nemocnic v republice. Jeho výmalba opavského geriatrického a doléčovacího oddělení Slezské nemocnice dává pacientům převážně seniorského věku silný psychologický impuls a je pro ně určitou virtuální procházkou městem, kterou absolvují chůzí po schodech.