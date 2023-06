/ROZHOVOR/ Sestra lichtenštejnského vládnoucího knížete Hanse Adama II., princezna Nora z Lichtenštejna, přijíždí s několika dalšími zástupci rodu na zahájení opavské výstavy o historii rodu ve Slezsku.

Sestra lichtenštejnského vládnoucího knížete Hanse Adama II., princezna Nora z Lichtenštejna, přijíždí s několika dalšími zástupci rodu na zahájení opavské výstavy o historii rodu ve Slezsku. | Foto: Deník

Žena, která spojila část svého života s olympijskými ideály, má málo známou spojitost se zdejším sportem: byla to ona, kdo na olympijských hrách dekoroval sjezdařku Ester Ledeckou zlatou medailí.

Ve středu 24. května přijíždíte do Opavy na zahájení výstavy v Zemském Slezském muzeu o zdejším působení vašeho rodu. Je to vaše první návštěva České republiky?

Není. V České republice jsem byla poprvé už v roce 1972 jako studentka. Do Česka jsem jela se svojí kamarádkou autem a byl to skvělý výlet. Chtěla jsem vidět místa, které dříve patřily mojí rodině a speciálně ty, kde moji rodiče prožili část svého dětství a dospívání. Později jsem ještě při několika příležitostech navštívila Prahu, která je podle mě jedním z nejhezčích měst na světě.

Nyní navštívíte kromě Opavy i Krnov, tedy dvě místa, kam se členové vaší rodiny opakovaně vrací. Jaký váš vztah k tomuto regionu?

Na návštěvu Opavy a Krnova se moc těším, protože jsem tam nikdy předtím nebyla. Pro nás tento region znamená opravdu hodně, a to nejen proto, že jsou obě města vyobrazeny v rodovém erbu naší rodiny. Je to místo, kam naše rodina patří už po dlouhou dobu.

Během vašeho života jste studovala v Ženevě a pracovala například ve Washingtonu nebo v Londýně. Co vám život v zahraničí přinesl?

Lichtenštejnsko je velmi malá země, která v čase mého mládí neměla univerzitu. Šla jsem tedy studovat do zahraničí. Život v odlišných zemích je zkušenost, která rozšiřuje vaše obzory. Poznáte různé kultury, přizpůsobujete se odlišným životním stylům a uvědomíte si, že vaše země není centrem světa. Myslím si, že je to výjimečně přínosný zážitek pro každého a speciálně pro mladé.

Nyní žijete ve Španělsku. Jak byste Lichtenštejnsko popsala?

Na Lichtenštejnku mám ráda hned několik věcí. Jsme malá země, kde žije jen něco kolem 38 tisíc obyvatel. I díky tomu se v rámci naší společnosti cítíme úzce propojení. Máme velmi dobře fungující demokracii s voleným parlamentem a dědičným knížetem jako hlavou státu. Malá rozloha a nízká populace umožňuje občanům být v blízkém osobním kontaktu s členy vlády i s členy knížecí rodiny.

Proč by měli tuto zemi navštívit i Češi?

To, co mám na Lichtenštejnsku speciálně ráda, je příroda. Ta je hlavní důvod, proč by Češi měli naší zemi navštívit. Lichtenštejnsko leží uprostřed Alp mezi Rakouskem a Švýcarskem. Z údolí Rýna, řeky tvořící hranici se Švýcarskem, se můžete vydat do hor krásnými lesy. Máme velmi pěkný lyžařský areál, ideální pro rodinné výlety. V těchto horách naši historicky nejlepší sportovci začínali jako děti s lyžováním, a někteří z nich to dokonce dotáhli až k zisku olympijských medailí. Lichtenštejnsko také nabízí řadu skvělých restaurací a kulturních programů.

Od roku 1984 jste členkou Mezinárodního olympijského výboru…

Ano, a být členkou Mezinárodního olympijského výboru si stále užívám. Byla jsem členkou už několika komisí, momentálně jsem členkou Komise pro kulturu a olympijské dědictví.

Kompetitivnost na sportovním trhu roste. Obrovské peníze jsou investovány do fotbalu, amerických národních lig v různých sportech nebo e-sportu. Jakým způsobem to ovlivňuje olympijské hry?

Investování velkého množství peněz do sportu může být přínosné, ale přináší to s sebou i mnoho problémů, které diskreditují sport obecně včetně toho olympijského. Všichni jsme už slyšeli o potížích s dopingem, ovlivňováním zápasů, o korupci nebo častých mentálních zdravotních problémech sportovců z důvodu enormního stresu, kterému jsou vystavovány. Mezinárodní olympijský výbor je v popředí v boji proti těmto úskalím, které není jednoduché porazit.

Jaké dopady velkých investic jsou naopak pozitivem?

Mezinárodní olympijský výbor přerozděluje 90 % svých příjmů především prostřednictvím programu Olympijská Solidarita, čímž financuje mnoho projektů národních olympijských výborů na rozvoj sportu a šíření olympijských hodnot. Toto financování sportovních programů pomáhá mladým lidem ve všech zemích najít alternativy k sedavému způsobu životu a bojuje s celosvětově narůstající epidemií obezity. Dává to dětem možnost se spojit, hrát si a případně rozvíjet svůj talent a osobnost prostřednictvím sportu. Hledání způsobů k podpoře vzdělávání a možností, jak lidi zapojit do sportu, by měly být společným zájmem vlád i soukromého sektoru, protože společnost jako celek profituje ze zdravé populace.

Jaké kroky by měl Mezinárodní olympijský výbor učinit, aby zachoval atraktivitu olympijských her?

Olympijské hry byly a stále jsou nejatraktivnější sportovní událostí na světě. Také proto se jim dostává tolik pozornosti v médiích a jsou snadno napadány a diskreditovány. Mezinárodní olympijský výbor si toho musí být vědom a pokusit se na tyto útoky odpovědět co nejlépe, a to slovem i skutkem s vědomím, že možná nebude schopen najít řešení všech těchto problémů, protože jsou často mimo kompetenci výboru.

V roce 2018 dosáhla česká lyžařka Ester Ledecká fenomenálního úspěchu, když získala zlatou medaili v ženském super-G. Vy jste měla tu možnost jí medaili předat. Vzpomínáte si na tento moment?

Vyhrát dvě zlaté olympijské medaile v různých disciplínách byl od Ester Ledecké fantastický úspěch. Byla jsem za ni velmi šťastná a bylo pro mě velkou ctí předat jí zlatou medaili, a to i přesto, že lyžařka Tina Weiratherová z Lichtenštejnka spadla na třetí místo, když už jsme věřili, že vyhraje stříbrnou medaili. I tak byla ona i všichni v Lichtenštejnsku šťastní za její bronz.

Dříve jste byla také hlavní skautskou vedoucí. Věnujete se stále skautingu?

Ve skautském hnutí nejsem už aktivní, ale zanechalo to na mě dlouhotrvající dopad. Skautské hnutí je jedna z nejkomplexnějších a nejlepších organizací na světě, která vzdělává mladou generaci k správným hodnotám. V Lichtenštejnsku tato organizace funguje už od roku 1931 a je stále velmi aktivní.

Nora von Liechtenstein



se narodila 31. října 1950 jako čtvrté z pěti dětí a jediná dcera prince Františka Josefa II., knížete z Lichtenštejna, a jeho manželky hraběnky Georginy von Wilczek v Curychu. Jejím bratrem je současně vládnoucí kníže Hans Adam II.



Dne 11. června 1988 se v katedrále sv. Florina ve Vaduzu provdala za Dona Vicenta Sartoriuse y Cabeza de Vaca, markýze z Marińa (30. listopadu 1931, Madrid – 22. července 2002, Ibiza). V roce 1992 se jim narodila dcera María Teresa Sartorius y de Liechtenstein (*1992).



Je kmotrou princezny Laetitie Marie Belgické, arcivévodkyně Rakouské-d'Este a druhé dcery princezny Astrid Belgické.



Vzdělání: Studovala na Ženevské univerzitě a na Graduate Institute of International and Development Studies, také v Ženevě.



Kariéra: Mimo jiné pracovala pro Světovou banku ve Washingtonu D.C. a pro Mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj v Londýně. Mluví francouzsky, anglicky, německy a španělsky.



Od roku 1984 byla členkou Mezinárodního olympijského výboru. V letech 1982 až 1992 byla předsedkyní lichtenštejnského národního olympijského výboru a od roku 2002 je předsedkyní organizace Special Olympics Liechtenstein. Mezi sportovní aktivity, které praktikuje patří plavání, potápění, lyžování a jízda na koni. V roce 2006 obdržela Zlatý vavřínový list za zásluhy o lichtenštejnský sport.



V letech 1973 až 1989 byla hlavní skautskou vedoucí (německy Korpsführerin). Dnes je čestnou členkou skautského spolku.