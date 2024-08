Součástí ankety je hlasování veřejnosti, které probíhá od 1. do 25. srpna. Během této doby si veřejnost svými hlasy sama vybere z patnácti finalistek, zvolených odbornou porotou, tu svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2024. Hlasující mohou vyhrát telefon a vstupenky na slavnostní galavečer Moravskoslezské SESTRY 2024. Ten se koná 13. září v aule ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity a bude na něm vyhlášena vítězka letošní ankety s nejvyšším počtem hlasů. Kdo chce dát své finalistce hlas, měl by vědět, že hlasování končí 25. srpna ve 23.59 hodin. Až pět hlasů denně mohou zájemci rozdat prostřednictvím webu

Opavané mají na výběr po finalistce z Psychiatrické nemocnice a Slezské nemocnice.

close info Zdroj: Se svolením MSK zoom_in Na hlasy opavské veřejnosti čekají zdravotní sestry Eva Klimešová.

První zmíněnou finalistkou je Eva Klimešová, která zastupuje ošetřovatelskou péči v psychiatrii a psychoterapii z Psychiatrické nemocnice v Opavě. Věnuje se jí čtyřicet let. Je známá svým pozitivním přístupem ke svým pacientům s duševním onemocněním i schopností naslouchat bez hodnocení, což jí umožňuje budovat důvěru a podporovat pacienty i jejich rodiny. Aktivně bojuje proti stigmatizaci duševně nemocných a přispívá ke zlepšení péče a podpory, poskytované těmto pacientům. Věnuje se i organizaci kulturních a vzdělávacích akcí a spolupráci na preventivních programech pro školy. Je uznávaná nejen pro své odborné schopnosti, ale i za svůj přínos k destigmatizaci duševních onemocnění a změně postojů veřejnosti a profesionálů v oblasti psychiatrie.

close info Zdroj: Se svolením MSK zoom_in Na hlasy opavské veřejnosti čekají zdravotní sestry Jana Štenclová.

Slezská nemocnice má v rámci ambulantní péče želízko v ohni v podobě Jany Štenclové, sestry na plicní ambulanci, která pomáhá léčit pacienty už sedmatřicet let. Do nemocnice nastoupila hned po maturitě na Střední zdravotnické škole a po mateřské dovolené krátce pracovala jako asistentka praktického lékaře. Následně přešla na gynekologickou ambulanci, kde působila sedmadvacet let a potom zamířila do plicní ambulance Slezské nemocnice. Tady se stala klíčovým členem týmu jako pneumologická sestra. Mezi kolegy i pacienty je proslulá svozu aktivitou, empatií a silným profesním cítěním. Často pracuje nad časový rámec a řeší výzvy, které se vyskytnou. Její nominace v soutěži je uznáním dlouholetého nasazení, schopnosti učit se novým věcem a přispět ke zlepšení péče v ambulantním prostředí.