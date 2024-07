„Občané a pacienti jednotlivých nemocnic žádnou jinou změnu nepocítí. Naopak se mohou spolehnout na to, že Moravskoslezský kraj bude nadále o tato zdravotnická zařízení pečovat a dbát na co nejdostupnější a nejkvalitnější zdravotnickou péči. I v příštím roce bude investovat do rozvoje nemocnic a jejich zdravotnického vybavení nemalé prostředky, letos šlo na rekonstrukce a opravy budov krajských nemocnic 738 milionů korun. Sjednocení názvů nemocnic navíc zdůrazní spolupráci mezi jednotlivými krajskými nemocnicemi, jejich společnou sílu a kvalitu, na kterou se mohou jejich pacienti spolehnout. Tato vize je v úplném začátku,“ zní vysvětlení tiskové mluvčí z odboru hejtmana kraje Nikoly Birklenové.

Opavané tím rozhodně nadšeni nejsou a nechápou, proč by se měl zavedený název jejich nemocnice změnit. Zřizovatelem Slezské nemocnice je Moravskoslezský kraj a chce své nemocnice sjednotit pod jedním názvem – Krajská nemocnice. Opavanům se to nelíbí, protože považují tradiční název Slezská nemocnice tak nějak za svůj. Kraj se zase snaží názvy svých nemocnic sjednotit.

„To je přece nesmysl, kdo na to přišel? Vždycky to byla Slezská nemocnice Opava a tak by to mělo zůstat,“ konstatuje Milan Fiala.

„Takovým přejmenováním ztratí Opava rozhodně část své identity. Proboha, proč,“ ptá se Petr Pavlíček. „Jsem tradicionalista a proto dávám přednost osvědčenému názvu Slezská nemocnice před v podstatě nic neříkajícímu názvu Krajská nemocnice Opava. Jde sice jen o formalitu, ale Slezská nemocnice k Opavě prostě patří,“ míní historik Zdeněk Jirásek.

„Myslím, že bude dost zavádějící, když se nemocnice v Opavě bude jmenovat Krajská. Přiznávám, že nejsem zrovna zastáncem slezáctví, ale Slezskou nemocnici bych prostě hledala v Opavě,“ říká Eva Kolářová. Zaznívají však i smířlivější názory: „Pokud je zřizovatelem nemocnice kraj, má právo přejmenovat nemocnici, jak sám chce,“ konstatuje Jana Gélová.

Stejný názor má i opavský primátor: „O návrhu vím, ale je to rozhodnutí kraje, které nebudu komentovat a budu to respektovat,“ říká Tomáš Navrátil.