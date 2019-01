Služba Není nám to jedno byla zřízena v červnu 2013. Měsíčně bývá zpracováno okolo dvaceti připomínek.

Neořezané křoviny, vysoká tráva, nepořádek v garážovištích. To je výčet nejčastějších problémů, na které upozorňují obyvatelé Opavy prostřednictvím služby Není nám to jedno. Tuto možnost mají již od června 2013.

Jejich dotazy a připomínky shromažďuje Olga Ovčáčková z odboru Kancelář primátora Magistrátu města Opavy. „Je to doplňková služba například pro ty, kteří nevědí, na koho se přímo se svými podněty obracet. V žádném případě by to neměl být hlavní informační kanál, který zprostředkovává spojení mezi občanem a úřadem," vysvětlila Olga Ovčáčková.

Připomínky chodí prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem. Dál pak putují ke svým adresátům, mezi kterými jsou nejčastěji pracovníci technických služeb nebo zaměstnanci odboru životního prostředí či odboru majetku města. „Připomínky na webových stránkách města uveřejňujeme anonymně s odpovědí," vysvětlila Ovčáčková a dále podotkla, že v případě, že občané města mají například podnět na Městskou policii Opava, mají se obracet přímo na linku 156.

„Připomínky a stížnosti chodí nárazově. Někdy to bývá až pět podnětů za den, někdy nepřijde žádný. Průměrně eviduji tak dvacet připomínek za měsíc," dodala Ovčáčková.

„Největším problémem je asi nepořádek u kontejnerových stání, kam lidé odhazují nepotřebné věci včetně kusů nábytku a nefunkčních domácích spotřebičů, k jejichž odkládání slouží sběrné dvory."Často se podněty týkají i majetku v soukromém vlastnictví (např. nedostatečné osvětlení objektu Katka na Ratibořské ul.), se kterými město nemá moc možností něco dělat," zmiňuje Ovčáčková.

Časté jsou také případy přestupků proti veřejnému pořádku před prodejnou Albert v Kateřinkách. Za rok tam je údajně evidováno u Městské policie až 80 takových případů. „Občas přijdou i kuriózní podněty, například jednou nám občanka Opavy nahlásila ptáky uvězněné v síti opavského hypermarketu nebo přišel podnět upozorňující na padání zralého ovoce ze stromu" podotkla Ovčáčková.

Za dobu, kdy služba Není nám to jedno funguje, vysledovala, že se druhy stížností opakují. „V lednu bývá relativně klidno, v únoru začne tát sníh, takže lidem vadí štěrk na chodnících, v květnu a červnu to bývá vzrostlá tráva a v říjnu a listopadu se množí připomínky k neuklizenému listí, v prosinci se zase řeší úklid sněhu," dodala Ovčáčková.

Často se podle ní objevují i stížnosti na banální věci, které vycházejí z koloběhu v přírodě a město je sotva ovlivní.

Upozornit na nepořádek ve městě, odpad mimo kontejnery nebo například černé skládky či rozbité lavičky mohou občané na telefon: 739 220 220 nebo na e-mailovou adresu: neninamtojedno@opava-city.cz.

