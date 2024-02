Nic nehraju, snažím se žít, jak to jde, vzkazuje nevidomý Opavan

Jsou mezi námi a jediné, čím se liší, je to, že nevidí. V prostoru se orientují hlavně pomocí slepecké hole. Slepý člověk nesmí mít strach. „Nehraji, že nevidím, to bych byl velice špatný herec a přesto mě pořád někdo osočuje, že vidím. Mám pocit, že lidé si myslí, že když člověk nevidí, tak musí lézt po zdech. Skutečnost se má tak, že slepci žijí, jak to jde,“ říká nevidomý opavský masér Petr Pavelek.

Opavští nevidomí pracují i běhají, při čtení jim pomáhá speciální čtečka a významným pomocníkem je vodící pes. | Foto: se svolením Charity Opava

Zmiňuje nepříjemnou zkušenost s řidičem autobusu. „Přeběhl jsem silnici a po nastoupení do autobusu jsem si chtěl vzít lístek, ale řidič ho držel v ruce a slovně mne napadl: Co to tady hrajete! Já jsem vás viděl přebíhat. Ve voze jsem se posadil vpředu a když jsem chtěl při vystupování použít přední dveře, což znevýhodnění pasažéři mohou, odbyl mne řidič s tím, že se vystupuje jen zadními dveřmi,“ uvádí Petr Pavelek. Řidiči se zlobí. Oprava silnice na Opavsku se podle nich neúměrně protahuje Jako masér ví, kam na těle klienta sáhnout, píše na mluvícím počítači, hraje na bicí, používá mluvící telefon a při vaření na něj mluví kuchyňská váha. S asistencí je schopný vykonávat i zahradní práce - kácet malé stromy. hrabat, stříhat, rýt, kopat, sekat a řezat menší větve, lézt po stromech a ořezávat je, rozdělat oheň. čistit bazén, nosit břemena, vozit věci na kolečku nebo odhazovat sníh. „Jsem rodič a kromě mytí oken dělám doma veškerý úklid – převlékám postel, vařím, peču a případně peru. Na rozlišování barev existují aplikace i pomůcky a dnešní dotykové telefony mají hodně aplikací pro slepce,“ přibližuje Petr Pavelek své běžné aktivity. Rád chodí do přírody, plave, bruslí a je otužilec, dřív dělal atletiku i judo a lyžoval. Jak žijí v Opavě další nevidomí Podobně žijí v Opavě i další zrakově postižení lidé. Paní Kamila rovněž zvládá všechny domácí práce i nutné úkoly včetně péče o svého vodícího psa, kterého musí nakrmit, vykoupat, vyčesat a vyvenčit. Jako asistentka lektora v organizaci KAFIRA připravuje klientům kávu nebo čaj, pomáhá pro ně připravovat různé aktivity i pomůcky a spolupracuje s praktikanty. „Jezdila jsem na osvětové akce, aby se lidé dozvěděli něco o nevidomých, vytvářela jsem různé kvízy a soutěže,“ jmenuje paní Kamila. Nejoblíbenější aktivitou pana Františka je závodní hra kuželek pro zrakově postižené. „My nevidomí si na startu nejdříve osaháme dráhu a hrajeme oběma rukama. Rád navštěvuji hmatové výstavy, mám rád modely staveb, historická auta, rád jezdím vlakem a v létě na dvoukole tandemu. Pomocí počítače poslouchám knihy v digitální podobě a v zaměstnání s kolegy něco kompletujeme nebo vyrábíme dekorativní věci. Chutná mi pivo a občas si na něj zajdu,“ přibližuje František své záliby. Na rozhraní Ostravska a Opavska vzniká obchodní centrum. Víme, co zde bude Pan Marek v práci hlásí do obecního rozhlasu, pořizuje zápisy z jednání zastupitelstva, upravuje veřejnoprávní smlouvy a excelové tabulky, nosí dopisy na poštu, přepojuje zaměstnancům telefony a teď se začal učit předávat datové zprávy. „Ve volných chvílích mě baví plavání, povídání s přáteli, návštěva divadla, kina, koncertů a cestování. Před třemi lety jsem absolvoval vyhlídkový let a pilot mě pak svezl ve vojenské bugině. To pro mě byl životní zážitek,“ popisuje nevidomý Marek. „Slepce spojuje slepota, ale každý z nás je jiný. Mezi nevidícími od narození a později osleplými je rozdíl,“ dodává Petr Pavelek a věří, že podobný zážitek, jaký měl s řidičem autobusu, ho už nepotká. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Terče pro lukostřelbu na trhu chyběly. Dnes výrobce z Opavska dobývá Evropu

