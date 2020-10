Mezi osmou až půl devátou hodinou ranní jsme napočítali například u zastávky MHD jednasedmdesát lidí, kteří využívali autobusové a trolejbusové dopravy. Všichni do jednoho měli ústa zakrytá.

„Roušky bereme jako fakt. Snad nám to pomůže a i ostatní lidé budou disciplinovaní,“ řekla starší žena, která čekala na zastávce se svou dcerou a vydala se dál spojem číslo 213. „Nejvíce mi rouška vadí v tom, že se mi kvůli nyní mlží brýle,“ přiznala maminka s dítětem v kočárku.

Chránění byli také lidé přímo ve vozech MHD. „Situace se v poslední době zlepšila. Cestující nám už do vozů bez zakrytého obličeje nenastupují,“ poznamenal řidič na lince 201, která mířila od Divadla na Městských hřbitov. Vzhledem k tomu, že probíhá ve školách distanční výuka, je jasné, že vozy MHD přeplněné nejsou. „Počet cestujících poklesl, ale ne na všech linkách. Třeba na té k nemocnici mi přijde, že v současné době jezdí ještě více cestujících,“ přidal ještě jeden postřeh řidič.

Zvolili jsme linku 201 směrem od divadla na městský hřbitov. „Roušky nosím, ale v rádiu říkali, že stejně nepomohou. Pro mě je teď důležité, že jsem sehnala hezké Macešky za dobrou cenu,“ vykládaly si dvě důchodkyně. „Doufám, že obchod u hřbitova se nezavře, když to hlásily,“ navazovala řeč její spolucestující.

Roušky všude kam se podíváš

Nejen v MHD ale i například v budově magistrátu na Krnovské ulici, přesně ve druhém patře, kde se vydávají občanské průkazky. Provoz je omezen, konkrétně ve středu měli otevřeno do 8 do 10 hodin. Na vyřízení dokladu totožnosti čeká zhruba dvacítka lidí, jak jinak, než v rouškách. „Musíme Opavany pochválit, jsou fakt vzorní,“ řekla Anna Sotolářová z tiskového oddělení magistrátu.

Zodpovědnost vypadá, že je i v OC Breda, pomineme-li dvě ženy, které si roušky sundaly těsně před odchodem centra. I na dopoledních trzích „nový“ módní doplněk. Stejně tak v ulicích města, i když v málo případech byla rouška stažena pod nos.

Kadeřnictví? Zájem obrovský

Jako by už to lidé tušili, že od čtvrtka přijdou další opatření. To byl i důvod, proč měla vyprodáno kadeřnictví. Ne jinak tomu bylo v ILSE na Krnovské ulici. „Máme plno, fronta je až ven. Ale musím zákazníky pochválit, mají roušky a drží rozestupy,“ řekla Deníku kadeřnice Renáta Martikánová.