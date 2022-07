Opavští rodiče mohou pro své ratolesti vybírat z osmadvaceti školek, jesle jsou k dispozici jedny. O tom, zda bude jejich potomek přijat, rozhoduje vždy ředitel příslušného zařízení. Ten se řídí kritérii, na jejichž základě se danému dítěti udílí určitý počet bodů. Například čím je starší, tím jich má více. Roli hraje i skutečnost, jestli už školku navštěvuje nějaký jeho sourozenec. Předškolní vzdělávání je pak povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší věku pěti let.

Modely planet v Opavě a okolí, tady je jejich seznam, už jste je našli všechny?

K zápisům dorazilo letos na začátku května 599 dětí. Původně bylo podáno 852 žádostí k přijetí do školky, jenže 253 představovaly duplicity, rodiče tedy podali svou žádost na více školek. „Do mateřských škol byly přijaty všechny děti v souladu se školským zákonem, to znamená dětí starší tří let. Mladší děti byly přijímány ke vzdělávání pouze v případě volné kapacity mateřské školy. Tyto děti totiž nemají na přijetí do školky právní nárok,“ připomněla vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová.

Číslo může ještě klesat

Údaj, kolik dětí mladších tří let se tedy do opavských školek nedostalo, magistrát k dispozici nemá. „Školy přijímaly děti do naplnění kapacity. Některé přijaly pouze tříleté a starší, jiné, s vyšší kapacitou nebo díky tomu, že jim odešel větší počet dětí do prvních tříd, mohly přijmou i děti mladší tří let,“ popsala Štenclová. To, kolik dětí ze zmíněných 599 nakonec do školek v září fyzicky nastoupí, bude skutečné jasné teprve prvního září. „Stávají se i případy, že rodič sice přihlášku podá, ale dítě nakonec nenastoupí. Pro nás je důležité, že jsme přijali všechny děti, které mají na umístění v mateřské škole zákonné právo,“ dodává Andrea Štenclová.

Sladká krize? Z pultů krátce zmizely Fidorky i Oreo. Může za to Batman i válka

Číslo 599 ale není úplně konečné. Je třeba k němu připočítat ještě patnáct dětí z Ukrajiny, které se dostavily na speciální termín zápisu 16. června. Všechny byly do školek v Opavě přijaty, dohromady tedy přišlo k zápisům v Opavě 614 dětí. Město se nechystá zřizovat pro ukrajinské děti na mateřských ani základních školách žádné zvláštní třídy či skupiny, děti budou začleňovány do běžných tříd podle dosaženého věku.

Pohled do statistik

Při pohledu do tabulek lze konstatovat, že letošních 599 dětí (bez započtení ukrajinských dětí) u běžných zápisů je nejvíce za posledních sedm let. Více jich k zápisům přišlo ve školním roce 2015/2016, a to 627. Ve všech následujících letech však počet vždy překročil pětistovku – 2016 (530 dětí u zápisu bez duplicit), 2017 (512 dětí), 2018 (582 dětí), 2019 (577 dětí), 2020 (527 dětí) a 2021 (572 dětí). Co roste strmě vzhůru, je zmíněná duplicita, rodiče tedy své děti stále častěji hlásí na více školek. Zatímco v roce 2015 bylo duplicitních případů 165 a v roce 2017 třeba jen 104, letos jich bylo v Opavě 253.

Bezdomovce nahradili dělníci, opavské arkády tak budou brzy sloužit kultuře

Podle odhadů magistrátu může v Opavě do dvou let scházet místo ve školkách pro dvě stovky dětí. „Chceme být na tuto situaci připraveni. Rada města proto již schválila vypracování projektové dokumentace na rozšíření prostor Edvarda Beneše a rekonstrukci Mateřské školy Liptovská, aby se kapacita školek navýšila,“ uvedl Petr Orieščík, náměstek primátora, který má v gesci školství. V Liptovské se má opravit střední pavilon bývalé a již nevyužívané mateřské školy a vyrůst tam mají dvě nová oddělení. Revitalizovat se bude i zahrada. Na Mateřské škole Edvarda Beneše se přestaví prostor bývalé varny na jedno oddělení. Obě stavby chce magistrát provést v roce 2023 tak, aby už mohla nová oddělení fungovat pro příští školní rok 2023/2024.