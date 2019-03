Novojičínské strážníky vedl Jiří Klein od května 2014. Od května letošního roku už ale bude úřadovat v Opavě, o čemž včera rozhodli opavští zastupitelé. Nového ředitele Městské policie Opava (MPO) hledali poté, co stávající šéf Peter Horváth rezignoval na svou funkci.

„Výběrové řízení bylo několikakolové, poslední proběhlo 27. února a z něj vzešel kandidát na ředitele, kterým je právě Jiří Klein,“ konstatoval úvodem náměstek primátora Igor Hendrych (ANO 2011). Jiří Klein se následně zastupitelům představil.

„U bezpečnostních složek pracuji jednadvacet let, pozici ředitele Městské policie Nový Jičín vykonávám pět let. Musím říci, že výběrové řízení bylo náročné, čímž jsem byl překvapen. Jsem rád, že jsem byl doporučen, udělám vše pro to, abychom z Opavy měli co nejbezpečnější město,“ hovořil směrem k zastupitelům.

Slovo si poté vzal opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011), podle kterého byla stabilizace situace v MPO jednou z priorit už na začátku volebního období po říjnových „komunálkách“.

„Výběrové řízení probíhalo se vší odpovědností a slušností. Jiří Klein byl nejlepším adeptem ve všech směrech. Já jsem se záměrně držel zpátky, nevstupoval jsem do jednání, avšak nechával jsem se o všem samozřejmě informovat. Věřím, že s Jiřím Kleinem se situace v MPO ustálí a takový směr, který přináší, se chytne a bude lidmi přijímán,“ mínil Tomáš Navrátil.

V podobném duchu hovořil i opoziční zastupitel René Černohorský (ČSSD).

„Spolupracoval jsem s Jiřím Kleinem několik let a na úspěšné bázi. Vítám zde takového člověka. Budu rád, když se rozvine prevence na všech možných úrovních, aby si pan Klein kolem sebe vytvořil tým dobrých lidí a aby přestaly spory v MPO,“ uvedl René Černohorský, který je zároveň i mluvčím opavské policie.

Bývalý opavský primátor a současný opoziční zastupitel Radim Křupala (ČSSD) následně poděkoval odcházejícímu Peteru Horváthovi, k čemuž se poté připojili také Tomáš Navrátil s Igorem Hendrychem.

„S Peterem Horváthem jsem měl několik měsíců možnost pracovat a musím přiznat, že člověk se někdy ve svém úsudku mění, když se dostává k podrobnějším informacím. Já jsem svůj názor přehodnotil, s Peterem Horváthem bychom rádi v souvislosti s městskou policií spolupracovali a i já mu děkuji za odvedenou práci,“ řekl Navrátil.

Zastupitelé pak svým hlasováním zvolili Jiřího Kleina do funkce ředitele MPO, a to od 1. května letošního roku.