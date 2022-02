Nejde však o žádný zahradnický „majstrštyk“, ale o odkaz na světoznámého zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, který ve slezské metropoli šest let studoval. V tomto roce si totiž připomínáme 200 let od jeho narození a také v Opavě se chystají zajímavé akce, instalace obřího hrášku je jednou z prvních.

Hlavním organizátorem všech aktivit je Mendelovo gymnázium v Opavě, které je po objeviteli principů dědičnosti a proslulém zakladateli genetiky pojmenováno. Právě hrách totiž Mendel při zkoumání dědičnosti používal a obří imitace zmíněné zeleniny se teď „kutálí“ po městech, kde vědec působil.

Kromě Opavy už byla k vidění třeba v Brně, instalována následně bude i ve Vídni, Paříži nebo Bruselu. „V Opavě by měl hrášek zůstat až do 31. března. Pouze 10. března se na jeden den přesune do Vídně, poté se vrátí zpět k nám,“ přiblížila redakci ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková. Menší potíže nastaly, když chtěla hrách pojistit, ve spolupráci s magistrátem se ale nakonec našlo řešení.

Propagace geniálního vědce

Už od loňského června běží na gymnáziu projekt s názvem Rok Mendela. „Naplánovali jsme to tak, že každý měsíc máme nějakou aktivitu pro veřejnost. Původně jsme se spojili s ředitelem ostravské pobočky Národního zemědělského muzea panem Bergerem a domluvili se na spolupráci. Předkládali jsme také materiál, který měl jít do vlády, ale to se nestihlo kvůli volbám, což nám trochu zkomplikovalo život, protože jsme žádali i o finance, chtěli jsme to udělat velmi edukativně. Protože v Opavě je Mendel dost opomíjený. Je tu jen jedna pamětní deska, gymnázium a jmenuje se po něm jedna ulice. Budeme mimo jiné připravovat i anketu na téma, jak lidé ve městě Mendela vnímají,“ prozrazuje Monika Klapková.

Záštitu na oslavy výročí narození vědce převzal moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák i město Opava. „Z kraje jsme díky tomu získali i nějaké peníze, protože ty jsme měli původně přislíbeny z vlády, takže jsme ani nežádali jinde. Teď je to tedy i o hledání sponzorů, anebo si to řešíme z vlastních prostředků a provádíme akce ve skromnější verzi. Co se neuskuteční je třeba realizace basreliéfu, který jsme ve spolupráci se sochaři chtěli vytvořit jako poctu Mendelovi, na to už peníze nezbudou,“ pokračuje ředitelka.

Přírodovědná soutěž měla úspěch v celém kraji

Mendelovo gymnázium je tradičním organizátorem přírodovědné soutěže určené pro žáky devátých tříd základních škol. Předchozích dvanáct let to byla jen okresní záležitost, letošní třináctý ročník však byl na počest vědce připraven jako krajský.

„Rozdělili jsme celý kraj na oblasti, v každé z nich jsme oslovili gymnázium a to poté kontaktovalo základní školy, žáci se pak hlásili a soutěžili v biologii, chemii, fyzice a ekologii. Tříčlenných týmů bylo letos šedesát, což je při premiérovém formátu obrovský úspěch. Zpětná vazba škol i žáků byla skvělá, všichni byli nadšeni. To nás moc potěšilo, protože faktem je, že jde o časově velmi náročnou záležitost, je za tím množství práce. Krajské kolo, kterého se zúčastní osmnáct vítězných týmů z celého kraje, proběhne na našem gymnáziu 28. března,“ upřesňuje.

Hrách se bude sázet ve velkém

Jak již bylo zmíněno, tak gymnázium spolupracuje i s opavským magistrátem. „Měli jsme v plánu mít i speciální web. Avšak kvůli nedostatku peněz jsme se domluvili, že nám v této propagaci pomůže město. Na svých internetových stránkách zřídí sekci, kde budou všechny aktivity vypsány,“ říká Monika Klapková.

Kromě toho chystá město spolu s gymplem výstavu v arkádách, na dětském dni, který město tradičně pořádá, bude mít škola k Mendelovi připraveno několik stanovišť. A nakonec dojde i na to zahradničení.

„Ve veřejném prostoru ve městě chceme opět ve spolupráci s radnicí do velkých truhlíků vysázet hrách. Mělo by k tomu dojít po Velikonocích, součástí budou i tabule, na kterých bude vysvětleno, jak vlastně Mendel s hrachem pracoval,“ dodává Monika Klapková.



K TÉMATU

Kvůli větru byl hrášek dočasně vypuštěn

Silný nárazový vítr, který od středy 16. února trápí také Opavsko, způsobil, že koule hrachu musela být ve středu v podvečer z bezpečnostních důvodů vypuštěna. Ale jen dočasně. Jakmile se vítr uklidní, hrách se opět nafoukne a znovu nabude svých gigantických rozměrů. Pravděpodobně se tak stane během pátku 18., nejpozději soboty 19. února.