Západní část severního obchvatu Opavy je hotová a svůj účel začne plnit od poloviny září. Naváže na východní část, dokončenou v dopravně přetíženém městě před čtyřmi lety.

Stavba západní části severního obchvatu města. Červenec 2023. | Foto: se souhlasem ŘSD

Do Opavy už konečně nebudou muset denně jezdit desítky tisíc aut a stovky kamionů. „Dvanácté září bude pro Opavu velmi významným dnem. Po letech příprav i samotné stavby je severní obchvat konečně kompletní. Tranzitní doprava se vyhne městu, bude rychlejší, bezpečnější a uleví se i Opavanům, kteří u přetížených silnic bydleli nebo pracovali,“ řekl pro Deník primátor města Tomáš Navrátil.

Velkou měrou se na tomto dopravním úspěchu podílelo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, kraj i stát. Právě Sdružení má na prosazování klíčových dopravních staveb lví podíl. „Je respektovaným partnerem nejen pro Opavu, ale i pro resort dopravy nebo Moravskoslezský kraj. Bez jeho usilovné práce by řada staveb nebyla už v provozu, rozestavěná nebo ve vysokém stupni připravenosti,“ potvrzuje primátor Opavy Tomáš Navrátil.

K dalším klíčovým stavbám patří dokončení Jižního obchvatu, jehož první etapa zahájila provoz před jedenácti lety. Na ni navázalo koncem roku 2020 zprovoznění nové okružní křižovatky před Komárovem a úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí má od letošního března pravomocné společné povolení. Výkupy pozemků zatím probíhají bez komplikací. „Vstříc státu vyšli i vlastníci pozemků, bez jejichž pomoci a spolupráce bychom se neobešli,“ informuje předseda Sdružení a radní pro dopravu Petr Popadinec s tím, že stát intenzivně připravuje i poslední etapu, směřující na Bruntálskou ulici.

Obě poslední etapy jižního obchvatu by město chtělo zprovoznit do konce roku 2030 a to je hodně ambiciózní cíl. Po vybudování jižního obchvatu bude mít Opava kompletní základní obchvatovou dopravní kostru. Na opavský jižní obchvat bezprostředně navazuje obchvat Otic, připravovaný krajem, který má platné stavební povolení a už na podzim by mohly začít výkupy pozemků.

Dvěma posledními velkými silniční stavby na jedenáctce směrem na Ostravu jsou jižní obchvat Komárova a severní obchvat Nových Sedlic, obě v intenzívní přípravě. Severní obchvat Nových Sedlic má od května letošního roku pravomocné územní rozhodnutí a jižní obchvat Komárova povolovací řízení teprve čeká. Jejich důležitost se odvíjí od dlouhodobě neúnosné dopravní situace ve zmíněných obcích, která si žádá urychlené řešení. Na sedmapadesátce stát začátkem srpna nově získal pravomocné územní rozhodnutí na obchvat Skrochovic.

„To je vzhledem k velmi problematické dopravní situaci v této části Brumovic na hlavním tahu mezi Opavou a Krnovem dobrá zpráva. Po vybudování tohoto obchvatu bude cesta mezi oběma městy rychlejší a hlavně bezpečnější,“ konstatuje Petr Popadinec. Sdružení zastává už dlouhodobě názor, že stát musí mít jednoznačná, přehledná, stabilní a hlavně efektivně rychlá pravidla hry. Jakékoliv obstrukce ve finále škodí všem. „Za naprosto klíčové považuji to, aby region i jeho lidé a firmy přípravu dopravních staveb aktivně podporovali. Předpokladem každého úspěchu je totiž společný tah na branku, trpělivost, píle a hlavně spolupráce,“ připomíná tajemník Sdružení Martin Dostál.