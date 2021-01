Na vše dohlíží primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel. „Jsou to vysoce čištěné a zcela bezpečné vakcíny. Ze začátku byly obavy, fake news, které se šířily na sociálních sítích a které dělají zlou práci. Byly to neodborné texty, ale spoustu lidí zviklaly a přistupují k tomu s obavami. Je to ale nesmysl, očkování je opravdu jedinou cestou, jak se s tím vypořádat,“ míní primář.

Zdravotníci dezinformacím nepodlehli

Zdravotníci už se v Opavě očkují podruhé. Proočkování má nastat vždy nejdříve po jednadvaceti dnech.

„Měli jsme obavy, že i spousta našich zdravotníků bude mít obavy a dezinformacím podlehne. Poprvé projevilo zájem asi třicet procent, v současné době už jich máme naočkovaných více než šedesát procent v těch nebezpečných zónách. Jsem mile překvapen, že nakonec byli přeci jen rozumní a jsme rádi, že jsme mohli zdravotníky v té první vlně očkovat. Je to důležité i pro pacienty, protože kdyby se od lékařů či sester nakazili, je to to nejhorší, co se může stát,“ pokračuje.

Podle jeho slov to vypadá, že vakcína bude účinná. „Zdá se, že druhá várka je více reaktogenní, že to imunitní systém může nastartovat více než první dávka. Nějakých nežádoucích účinků bych se ale rozhodně neobával. Spíše bych se bál toho, že to třeba účinkovat nebude. Ale podle toho, že lidé po druhé dávce hlásí, že mají teploty a podobně, myslím si, že to fungovat bude.“

Registrovaní o očkování nepřijdou

A jak to tedy vypadá s počtem vakcín? „Slyšíme, že je jich méně, než bychom chtěli. My jako vakcinologové bychom byli rádi, kdybychom měli tady v Opavě tisícovku na den, to bych byl velice spokojený. Ale tolik jich v celé Evropě není. To, co dostáváme, ale naštěstí dostáváme od krajského koordinátora pravidelně, nejsou výpadky. Jsme tedy schopni si to naplánovat tak, aby ti, kteří se dostanou do registru, byli uspokojeni. Což je v málokterém městě, v Opavě se to ale podařilo a jsem za to rád,“ vysvětluje Petr Kümpel.

Původní plán byl naočkovat vždy minimálně stovku seniorů denně, tento počet se snižoval kvůli dodávek vakcín. Někteří senioři proto byli přesunuti i o týden na dřívější termín, kdy ještě vakcína byla.

„Nyní očkujeme ty zbylé, které jsme ještě neměli v minulém týdnu a byli přihlášeni na tento týden. To je asi třicet, čtyřicet seniorů denně. Příští týden by to zase mělo být o té stovce denně. A když budou vakcíny, jsme připraveni očkovat i zmíněných tisíc lidí za den,“ říká primář.

Vakcíny se do opavské nemocnice dovážejí v pondělí nebo ve středu. „A snažíme se je hned využít. Je tam problém se skladováním, po rozmražení mohou být v ledničkové teplotě dva až osm stupňů ponechány týden od firmy Pfizer, od Moderny až třicet dnů,“ vysvětluje Petr Kümpel.

Apel na přerušení očkování nepřišel

V minulých dnech se objevily zprávy z Ministerstva zdravotnictví ČR, že nemocnice by měly očkování prvních dávek přerušit, pozastavit rezervace a spíše přeočkovávat druhou várkou, a to kvůli nedostatku vakcín. Žádné takové doporučení do opavské nemocnice podle Petra Kümpela nepřišlo. „Protože se mi zdá, že krajský koordinátor to má velmi dobře rozmyšlené a dodávky jsou nadále pravidelné. Takže předpokládáme, že i příští týden budeme očkovat dle plánu,“ dodává.

K TÉMATU

Očkovat se bude nově na Slezské univerzitě



Od pondělí 1. února se mění opavské očkovací místo. Z pavilonu E ve Slezské nemocnici se očkovací týmy přesunou na Fakultu veřejných politik Slezské univerzity na Bezručovo náměstí. V pondělí a středu se bude očkovat od 10 do 18, v ostatní dny od 8 do 16 hodin. „Jsme moc rádi, že nám univerzita byla ochotna reprezentativní prostory zapůjčit. V nich jsme schopni udělat klidně i čtyři týmy, když bude vakcíny dostatek. Můžeme tak očkovat velké množství lidí,“ upřesňuje primář infekčního oddělení opavské nemocnice Petr Kümpel.