Děti a mladiství v Opavě nebudou od příštího roku platit za svoz odpadu

Město se od příštího roku rozhodlo osvobodit od poplatku za odpad osoby mladší osmnácti let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Mezi pěti až sedmi miliony korun se v Opavě už několik let pohybuje dlužná částka, kterou lidé nezaplatili za svoz komunálního odpadu. Město nyní přišlo s návrhem, aby byly od poplatku za něj osvobozeny osoby mladší osmnácti let. Už nyní za něj nemusí platit děti do tří let věku.

„O tomto kroku jsme uvažovali, už když jsme řešili jízdné zdarma v městské hromadné dopravě pro seniory, protože senioři nejsou jedinou skupinou, kterou je potřeba podporovat. Tou další jsou rodiny s dětmi,“ vysvětlil záměr primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

Dalším z faktorů, proč se město rozhodlo k tomuto přistoupit, je špatná vymahatelnost pohledávek. V Opavě nyní žije přibližně deset tisíc osob mladších 18 let. „Je pravdou, že se nám vymáhání pohledávek u nezletilých prodlužuje. Musí se například obeslat oba rodiče a podobně,“ potvrdil.

Návrh dostali k odsouhlasení zastupitelé na svém pondělním jednání a nakonec mu dali zelenou. Od příštího roku tak budou v Opavě za odpad platit jen osoby starší 18 let, cena zůstává stejná jako v roce letošním, tedy 495 korun. Touto změnou přijde město na příjmech přibližně o čtyři miliony korun.

Opava však není jediným městem v kraji, kde k odpuštění poplatků za odpad přistoupili. Například v Karviné jej zrušili úplně. I ve Vítkově se letos občané dočkají jedné zásadní změny.

„Poprvé jsme se rozhodli osvobodit od poplatku za komunální odpad děti od narození do tří let věku. Vedlo nás k tomu to, že chceme podporovat rodiny. Myslíme také, že když je žena na mateřské, dojde k poklesu příjmu do domácnosti. Takže i to byl důvod, proč jsme k tomuto kroku přistoupili,“ přiblížil starosta Vítkova Pavel Smolka.

Ve Vítkově činí roční cena za svoz odpadu 540 korun. Stejná výše poplatku jako nyní. Takto to mají s úhradou odvozu komunálního odpadu v Hlučíně, kde zůstává částka 550 korun za občana. Od roku 2006 byla sazba poplatku za odpad 500 korun. Na 550 korun se po deseti letech zvýšila loni, přičemž osvobozena od ní není žádná věková skupina.