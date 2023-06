Od loňského září mohly osoby starší pětašedesáti let cestovat opavskou městskou hromadnou dopravou zadarmo. V rámci opatření pro zmírnění dopadů vysoké inflace tento benefit odklepli zastupitelé. Po roce ale slevě odzvoní.

Hromadná doprava v Opavě, ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Vedení Opavy míní, že důvody, které k ní vedly, už nejsou aktuální a pojede se podle normálního ceníku. Podle údajů městského dopravního podniku se to dotkne téměř 2500 cestujících. Levněji teď jezdí také děti a studenti do šestadvaceti let, i nad touto věkovou skupinou se ale stahují mračna.

VIDEO: Lidé z Otic popisují chvíle hrůzy. Kroupy, bílá tma. Vítr odnášel střechy

Slevu na jízdném minulý rok v červnu navrhl tehdejší opoziční zastupitel Libor Witassek, protože chtěl ulevit občanům v tíživé ekonomické době. Původně požadoval, aby osoby od pětašedesáti let jezdily autobusy a trolejbusy zadarmo a lidé do pětašedesáti let za stovku. Prosadit se nakonec podařila část návrhu, a to nulové jízdné pro seniory od pětašedesáti, stokoruna byla odklepnuta pro děti a studenty do šestadvaceti roků.

Cena měla platit dočasně do konce srpna 2023 s tím, že po roce proběhne vyhodnocení. Vedení radnice si teď vše přepočítalo a uvedlo, že obnovovat se sleva nebude. „A to vzhledem k narůstajícím nákladům. Bylo to zavedeno na jeden rok, abychom pomohli v nejtěžší době, která už je, doufejme, za námi,“ řekl Deníku mluvčí magistrátu Roman Konečný.

Senioři pracují, sleva prý není nutná

Důvod pro zachování slevy, která platí pro občany s trvalým pobytem ve městě, nevidí ani primátorův náměstek Vladimír Schreier. „Jsou tam i problémy s tím, že se objevovaly hlasy, že sleva má být pro všechny, kteří městskou hromadnou dopravu používají. A ze třiceti, možná i více procent, jsou to lidé z okolí. Nevidíme tedy důvod. Bylo to sociální opatření, ale momentálně nevnímáme, že argumenty jsou na stole dál,“ upřesňuje náměstek. Podle něj řada seniorů navíc stále ještě pracuje a sleva tak není nutná. „Ve věku od pětašedesáti do sedmdesáti let je mnoho lidí stále ekonomicky aktivních a nedává tedy smysl to udržovat,“ konstatuje.

Dejte vysvědčení vedení Opavy. Oznámkujte radní i starostu

Jak už bylo řečeno, tak levněji platili za měsíčník od září 2022 i děti a studenti do šestadvaceti let, a to rovnou stokorunu. Jestli bude zrušena i tato sleva, zatím není jasné, je to ale pravděpodobné. „Vedení města ještě tuto záležitost neprojednávalo, ale určitě se tak brzy stane. Nejspíše to projde také radou. Jsou však takové tendence, že už by ani tato sleva neplatila, protože město doplácí vysoké sumy a nejsme schopni to tahat,“ sdělil Deníku uvolněný radní, mimo jiné i pro oblast dopravy, Petr Popadinec.

Ztrátu, která dopravnímu podniku zavedením slev vzniká, společnosti plně kompenzuje město. Pokud vezmeme v úvahu jen jízdné zadarmo pro seniory od pětašedesáti do devětašedesáti let, pak od září 2022 do května letošního roku vznikla podniku „sekera“ ve výši přes 6,5 milionu korun. „Ztráta za rok 2022 byla vyčíslena na 2 836 825 korun a byla městem kompenzována v plné výši. Ztráta od ledna do května 2023 činí 3 743 831 a měla by být rovněž v plné výši proplacena. Celková ztráta od září do května činí 6 580 656 korun,“ uvedl pro Deník ředitel Městského dopravního podniku Opava Pavel Gebauer s tím, že jízdy zdarma v kategorii pětašedesát let plus aktuálně využívá celkem 2434 občanů Opavy.

K TÉMATU

Kolik stojí měsíčníky

Jízdné v opavské městské hromadné dopravě se poměrně citelně zdražovalo minulý rok v březnu. Připlatili si úplně všichni, například jízdenka, kterou si cestující kupují v hotovosti u řidiče, zdražila o deset korun na rovných třicet, základní měsíčník na jízdu po Opavě se navyšoval o šedesát korun na 458 korun.

Léto a skřípění zubů motoristů - silnice Opavska pod tíhou oprav

Jak už tedy bylo rozhodnuto, tak znovu budou od září platit osoby od pětašedesáti let, měsíčník by je měl přijít na 343 korun. Děti od šesti do patnácti let dříve platili 171 korun, studenti od patnácti do šestadvaceti 229 korun.

Ještě dodejme, že nadále platí to, že jízdné mají v Opavě zdarma děti do šesti let a také důchodci od sedmdesáti let, musejí však mít vyřízenou „odisku“.